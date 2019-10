«Salvo intese» e la veduta corta sul caso Italia

(Ansa)

“Salvo intese”, la vista è corta. Per alcuni aspetti, oggettivamente (l'acrobatico cambio di governo dopo la crisi d'agosto). Per scelta in chiave redistributiva e proporzionalista (i due presupposti si danno naturalmente la mano) nel Paese della campagna elettorale permanente.

A riprova, il fatto che nelle ore in cui il governo giallorosso a quattro velocità (Mov5Stelle, Pd, Leu e Italia Viva) fatica a mettere in pista una manovra di bilancio condivisa, il salotto tv di Bruno Vespa ospita il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi, che duellano (stavolta in chiave maggioritaria secca) come fossero gli aspiranti premier in vista di elezioni politiche imminenti.

Inevitabile che in un quadro così complesso e contraddittorio, anche la vista sul futuro prossimo sia davvero corta. Già la formula “salvo intese” a proposito del decretone fiscale – atteso ad un passaggio parlamentare senza esclusioni di colpi- segnala un percorso a ostacoli. L'espressione sta a significare che il decreto del governo è stato approvato nelle sue linee maestre, ma che occorre definirne i dettagli prima di presentare il testo al Parlamento: il più delle volte numeri, che sono poi l'architrave di ogni manovra.

“Salvo intese” nacque con il Governo Monti nel 2012 e nella neo-politica lessicale analizzata dal dizionario Treccani la formula viene associata, inevitabilmente, ad un “alto tasso di vaghezza”. Per un governo neonato con un orizzonte di legislatura di svolta, l'inizio è insomma in salita sul piano procedurale ed è frutto del battibeccante confronto politico all'interno della maggioranza.

Confronto nel complesso anch'esso a veduta corta, nel senso che –tra battaglie presunte epocali come la ricorrente lotta sui tetti al contante- si perde il senso del “caso Italia” in un mondo affacciato su una congiuntura negativa, attraversato da forti tensioni commerciali, geo-politiche e immerso comunque in una trasformazione tecnologica e produttiva tanto rapida quanto aspra.