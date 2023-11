Salvo il taglio ai vertici delle piccole scuole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il taglio ai vertici delle piccole scuole è più vicino. Dopo che la Consulta ha ”salvato” la Manovra contenuta nella legge di Bilancio 2023 (e prevista nel Pnrr) che prevede una riduzione, tra settembre 2024 e settembre 2026, di 627 presidi e capi segreteria in tutta Italia, così da colpire quasi l’8% degli istituti. La decisione dei giudici costituzionali è arrivata ieri sera e mette a suo modo la parola fine sulla bagarre di pronunce intermedie alle quali avevamo assistito nelle scorse settimane (con il Tar Campania, ad esempio, che aveva bocciato l’intervento e i giudici amministrativi del Lazio che lo avevano invece promosso).

I ricorsi respinti

Rigettando i ricorsi delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l’incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico.

Valditara: «Ci abbiamo sempre creduto»

«È, questa, una decisione in cui come ministero abbiamo sempre creduto - ha commentato il titolare del dicastero di Viale Trastevere, Giuseppe Valditara -. L’auspicio, ora, è che possa riprendere la piena e leale collaborazione per realizzare il percorso attuativo del dimensionamento».

In attesa del deposito della sentenza, una nota spiega che, secondo la Corte, «pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, siano prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato, - venendo in rilievo personale statale-, le norme generali sull’istruzione, il coordinamento della finanza pubblica». Del resto - ed è un concetto ribadito più volte anche dallo stesso ministro Valditara, e dai suoi tecnici «la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici».

Vince il confronto

Su un punto però i ricorrenti si sono visti dare ragione. In relazione alla sola impugnazione regionale che chiedeva l’introduzione di una intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 558, della stessa legge, la Corte - prosegue il comunicato - ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui non prevede l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata». Ciò significa che per ripartire le risorse dei risparmi connessi al taglio dei vertici nelle piccole scuole il Mim dovrà prima confrontarsi con le autonomie locali.

Per il resto l’impianto generale del quarto piano di dimensionamento della rete scolastica a cui assistiamo in 15 anni rimane quello che avevamo raccontato sul Sole 24 Ore del 6 novembre scorso. E che dovrebbe farci passare dalle 7.936 unità di presidi e Dsga di quest’anno a 7.461 nel 2024/25 (-475 unità), a 7.401 nel 2025/26 e a 7.309 nel 2026/27.