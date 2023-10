Sam Bankman-Fried voleva pagare Trump perché non si ricandidasse

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex miliardario Sam Bankman-Fried, attualmente in carcere, ha valutato l’idea di pagare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per non ricandidarsi alle presidenziali del 2024, secondo un estratto di un libro di prossima pubblicazione.

Nell’estratto pubblicato sul Washington Post, Michael Lewis, autore di “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”, ha affermato che Bankman-Fried all’epoca stava programmando di donare tra i 15 e i 30 milioni di dollari al senatore repubblicano Mitch McConnell per sconfiggere i candidati “più trumpiani” nelle corse al Senato.

«Su un fronte separato, mi ha spiegato, mentre l’aereo scendeva su Washington, stava esplorando la legalità di pagare Donald Trump stesso per non candidarsi alla presidenza», ha scritto Lewis.

«Il suo team aveva in qualche modo creato un canale secondario con l’operazione Trump ed era tornato con la notizia non proprio sconvolgente che Donald Trump avrebbe potuto effettivamente avere un prezzo: 5 miliardi di dollari . O almeno così è stato detto a Sam dal suo team».

L’estratto non discute sul motivo per cui Bankman-Fried non abbia portato avanti i piani.