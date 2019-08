Samp ceduta a Vialli & friends, firmata lettera di intenti

Unico nodo da sciogliere, che per ora non ha ancora permesso di mettere le firme sulla trattativa, è quello delle percentuali sulla rivendita di una dozzina di giocatori (Muriel e Fernandes tra gli altri): un bonus che varrebbe dagli 8 ai 14 milioni. La trattativa è alle battute finali anche perché l’intenzione della cordata Vialli è quella di chiudere prima dell’inizio del campionato.

Niente vacanze per lo stuolo di consulenti coinvolti: l’avvocato Paolo Scarduelli, dello studio Cms, per conto della cordata Vialli; e il commercialista di Venezia Gianluca Vidal, per conto di Ferrero. La valutazione economico-finanziaria del club era stata effettuata già tra giugno e luglio da Tifosy, la società di consulenza di Fausto Zanetton, socio e amico di Vialli, e da Ernst&Young. Tecnicamente, a comprare la Samp sarà Calcio Invest, newco con sede legale negli Stati Uniti dove Knaster e Dinan hanno il peso principale. Nonostante anni di piazzamenti enza trofei, il club gode di una solida fama internazionale, per lo scudetto del 1991 e la finale di Coppa dei Campioni del 1992. L’idea è replicare il modello Inter e Milan dove i fondi finanziari (Elliott e Lionrock) sono entrati per sfruttare il marchio con business collaterali (marketing, merchandising, tournée).