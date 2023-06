Sampdoria, sul riassetto il nodo ristrutturazione del debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passa dal piano di ristrutturazione del debito della Sampdoria, in corso di definizione in queste ore, la firma per il riassetto azionario del club, con la discesa in campo dei finanzieri Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Tutta l’architettura del salvataggio, con l’aumento di capitale necessario e l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 40 milioni, è collegata alla ristrutturazione dell’esposizione per complessivi 190 milioni di euro circa, se si guardano tutte le categorie di creditori...