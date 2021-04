Samsung batte le stime grazie ai top di gamma: utile uperativo +44%

2' di lettura

Samsung Electronics festeggia un aumento dell’utile del 44% rispetto all'anno precedente, oltre le attese del mercato e grazie al lancio anticipato a metà gennaio (anziché a marzo) della famiglia di smartphone top di gamma S21, oltre alle forti vendite di gadget, hanno parato il colpo di un blackout in Texas che ha fermato uno dei suoi stabilimenti.



La più grande azienda della Corea del Sud ha registrato un utile operativo di 9,3 trilioni di won (8,3 miliardi di dollari) per i tre mesi terminati a marzo nei risultati preliminari appena pubblicati. Le stime parlavano di una media una media di 8,88 trilioni di won. La società non ha fornito dati sull’utile netto o sulle performance delle diverse divisioni del gruppo, che saranno resi noti nel corso di aprile. Le vendite per il trimestre sono state superiori del 17% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 65 trilioni di won. Mercoledì mattina le azioni sono scese di circa lo 0,3% a Seoul (+5% da inizio anno e +86% negli ultimi 12 mesi). Il più grande produttore di memorie al mondo aveva avvisato del possibile calo di redditività nel primo trimestre, ma la ripresa economica dalla pandemia è avvenuta più velocemente del previsto e i prezzi dei semiconduttori sono ora in aumento.

Loading...

«La domanda crescente di DRAM (dynamic random access memory, memoria RAM, detta anche volatile, che utilizza condensatori per memorizzare informazioni, ndr) spingerà i profitti - ha commentato Masahiro Wakasugi, analista di Bloomberg Intelligence - e il lancio della prossima generazione di DRAM, denominata DDR5 (double data rate 5), potrà stimolare la domanda nel secondo semestre, dando nuova energia alle vendite».

Lo stabilimento Samsung di Austin, in Texas, è stato fermo per più di un mese per la gelata che ha fermato l’intero stato a metà febbraio, accusando circa 300 miliardi di won di perdite (266 milioni di dollari), secondo le stime degli analisti. Ne hanno risentito soprattutto i ricambi auto e gli smartphone di fascia media, ha affermato Greg Roh, vicepresidente senior di HMC Securities

La famiglia Galaxy S21, i top di gamma della casa coreana, come si diceva, è stata rilasciata prima della tradizionale scadenza di aggiornamento annuale, dando una spinta alla divisione degli smartphone a gennaio. Samsung era stata sorpassata da Apple a fine 2020 ed aveva perso quindi la leadership tra i produttori mondiali. Le vendite di smartphone Samsung nel primo trimestre sono stimate a 76 milioni, in aumento del 25% rispetto al trimestre precedente, con un prezzo medio superiore di oltre il 20%, secondo Eugene Investment & Securities. La serie S21 ha superato il suo predecessore S20 di un margine di due a uno nelle prime sei settimane dopo il lancio.