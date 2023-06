Samsung, Corea del Sud condannata a pagare oltre 100 mln $ al fondo Elliott

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corea del Sud è stata condannata a pagare danni per 53,6 milioni di dollari (che diventano più di 100, tra interessi e spese legali) al fondo attivista statunitense Elliott Investment Management, a causa dell’intervento della precedente amministrazione nella fusione del 2015 di due affiliate di Samsung. La notizia arriva dal ministero della giustizia della Corea del Sud che ha reso nota la sentenza della Corte permanente di arbitrato dell’Aja. I giudici hanno accettato circa il 7% delle richieste di Elliott, pari a 770 milioni di dollari.

La sentenza costerà al Paese un totale di 130 miliardi di won (102 milioni di dollari) tra danni, interessi e spese legali. Elliott sta esaminando la sentenza «con attenzione», secondo quanto recita un comunicato. «La decisione dimostra il danno arrecato agli investitori, sia quelli stranieri che i titolari di pensioni nazionali coreani, dalle relazioni corrotte tra i funzionari governativi e i chaebol», ha dichiarato Elliott.«Ci auguriamo che la Repubblica segua le indicazioni del Tribunale e paghi il premio finale piuttosto che perseguire procedimenti legali infondati per contestare la decisione del Tribunale», si legge nella note.

Il contenzioso tra Elliott e la Corea del Sud risale al 2015, quando l’investitore attivista perse una battaglia di deleghe contro la fusione tra Samsung C&T Corp. e Cheil Industries Inc. Il legame era visto come un piano per aumentare la partecipazione dell’erede di Samsung Jay Y. Lee in una holding de-facto del conglomerato. Samsung evitò per un soffio la sconfitta dopo aver ottenuto un voto critico dal National Pension Service, il servizio pensionistico nazionale gestito dal governo sudcoreano. Emerse poi che l’Nps si era schierato con Samsung dopo le pressioni dell’ufficio presidenziale guidato dall’allora presidente Park Geun-hye.

Sia Lee che Park sono stati condannati per corruzione ma hanno ottenuto la grazia speciale. Elliott ha sottoposto la controversia ad arbitrato nel 2018 e ha chiesto al governo sudcoreano di pagarle almeno 770 milioni di dollari. L’attivista, che nel 2015 deteneva una partecipazione del 7% circa in C&T, sosteneva che avrebbe ottenuto maggiori guadagni dal suo investimento senza l’intervento della Corea del Sud. La Corea del Sud respinse la richiesta, affermando che Elliott sarebbe riuscita trarre profitto dalla sua posizione attraverso operazioni di copertura.