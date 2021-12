Samsung, ecco come ha progettato la sicurezza per i suoi smartphone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sappiamo che oggi è più facile attaccare uno smartphone di un computer. I nostri device mobile sono computer connessi con la Rete, con potenze di calcolo che spesso superano quelle dei computer sulla nostra scrivania. Nell’ultimo anno, quello della pandemia, l’Italia è stata al quarto posto nel mondo per numero di virus informatici e file pericolosi scovati in computer e smartphone. Ecco come ha risposto Seungwon Shin, vice presidente responsabilie del Security Team di Samsung alle nostre domande.

Le minacce più comuni alla sicurezza mobile?

Fino a pochi anni fa le vulnerabilità tipiche erano relative al rooting, ad attacchi da remoto o legati a firmware non autorizzati installati sui dispositivi. Fortunatamente questa tipologia di minacce è stata sensibilmente ridotta grazie all'aumento di aggiornamenti regolari relativi alla sicurezza. La collaborazione aperta con le security community e i programmi di bug bounty ci ha anche permesso di scoprire per tempo le eventuali vulnerabilità, e correggerle il prima possibile.Ma si tratta sempre di un bersaglio in movimento.Le minacce alla sicurezza si evolvono continuamente. Abbiamo assistito all’ascesa del phishing, di tattiche di social engineering, attacchi ransomware e attacchi spyware, solo per citarne alcuni. Ecco perché è così importante fare tutto ciò che è in nostro potere per stare sempre un passo avanti; ed è questo il motivo perché in Samsung l'innovazione è la costante per fronteggiare al meglio questo tipo di minacce. 3

Ritenete più rischioso sviluppare software per i dispositivi mobile o per le imprese?

Entrambe presentano le proprie sfide.Le imprese normalmente impongono l’installazione di soluzioni aziendali con rigorose politiche di sicurezza, applicate tramite la gestione della mobilità aziendale. In questi casi, i rischi per la sicurezza tendono ad essere limitati a specifiche ”superfici d'attacco”, a seconda del settore e dei propri clienti.D’altra parte, esiste una gamma molto più ampia di applicazioni e servizi nell’ambiente dei dispositivi mobile B2C che devono essere considerati quando si sviluppano software. Ecco perché Samsung integra la sicurezza in ogni singola fase del Software Development Lifecycle, dalla progettazione all'integrazione, dai test al controllo della qualità e fino all’implementazione, supportando gli utenti con una disponibilità di aggiornamenti di sicurezza di almeno quattro anni.Detto questo, che si tratti di clienti aziendali o consumatori, siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare la sicurezza dei nostri prodotti e servizi e affrontare le sfide tipiche di ogni tipologia di utente, in modo che possano godere dell'esperienza più sicura possibile.4.

Come si possono proteggere i dati privati di un cliente smartphone?

I dispositivi Samsung Galaxy sono protetti da Knox, la nostra piattaforma di sicurezza multilivello dedicata alla difesa, che tutela i dati privati degli utenti ad ogni livello del proprio dispositivo, dal chip fino alle app in uso. I dati sono inoltre completamente crittografati per garantire che non finiscano mai nelle mani sbagliate. Conserviamo la chiave di sicurezza, così come la password degli utenti, in un luogo altamente protetto e bloccato dello smartphone, assicurandoci così che siano fuori portata, indipendentemente dal fatto che qualcuno tenti di entrare fisicamente o di accedere a tali informazioni da remoto. Non solo, abbiamo anche aggiunto un ulteriore livello di sicurezza con Knox Vault per alcuni dispositivi Galaxy premium, come la serie Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 e altri, che separa completamente i dati più sensibili degli utenti, come password o dati biometrici, dal sistema operativo, così da non rischiare che questi possano essere estratti dal dispositivo.

Come si definisce la sicurezza di un'applicazione?

E' difficile stabilire se le app installate su un dispositivo siano sicure, poiché non abbiamo modo di sapere quali app siano state installate e scaricate da ogni singolo utente.Normalmente incoraggiamo l'utenza a scaricare applicazioni da fonti sicure, come Google Play Store o Galaxy Store, poiché il sideloading può esporre i dispositivi a inutili rischi per la sicurezza.Ciò detto, conduciamo valutazioni relative alla sicurezza per tutte le app Samsung, assicurandoci di affrontare eventuali potenziali rischi per la sicurezza prima che le app siano presenti negli app store per il download.Collaboriamo inoltre a stretto contatto con Google per assicurarci che tutte le app sul Google Play Store soddisfino i nostri rigorosi standard di sicurezza.