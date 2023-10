Samsung, la flessione degli utili rallenta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Samsung ha registrato un calo più modesto degli utili trimestrali dopo aver arginato le perdite della sua divisione chip, suggerendo che il mercato globale dei semiconduttori potrebbe aver voltato l’angolo. Le azioni di Samsung hanno registrato un aumento del 4,4%, il più alto in più di un mese, con alcuni investitori che hanno dichiarato che il calo del 78% del reddito operativo è stato migliore di quanto temessero. La più grande azienda sudcoreana sta lottando contro la crisi di settore, assieme alle concorrenti SK Hynix. e Micron. I clienti principali, tra cui i produttori di personal computer e smartphone, hanno ridotto gli ordini per far fronte alla debolezza della domanda di gadget e all’eccesso di scorte di chip.

Secondo i risultati preliminari della conglomerata coreana, l’utile operativo è sceso a circa 2,4 trilioni di won (1,8 miliardi di dollari) con un calo del 13% delle vendite nei tre mesi fino a settembre. I numeri, in linea con le stime degli analisti, riflettono un miglioramento rispetto al crollo record del 95% su base annua del trimestre precedente.

Loading...

Le aspettative sono in aumento: il settore dei semiconduttori di Samsung «ha praticamente toccato il fondo», ha dichiarato Sanjeev Rana, responsabile del Korea Research di Clsa. «E la ripresa è in corso nel quarto trimestre».

La notizia arriva pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno concesso alla società e alla Hynix un’esenzione per l’acquisto delle attrezzature necessarie a sostenere ed espandere le loro attività di produzione di chip in Cina. Questo ha consentito il superamento di alcune incertezze che gravavano sui due leader delle memorie, consentendo loro di operare nella più grande arena di chip del mondo e di fare scommesse a lungo termine.