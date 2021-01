Samsung Galaxy A32 5G: super batteria e cinque fotocamere per attaccare la fascia media Sarà disponibile in Italia nella versione con memoria interna da 128 Gbyte a partire da inizio febbraio. Prezzo? 299,90 di G.Rus

Sarà disponibile in Italia nella versione con memoria interna da 128 Gbyte a partire da inizio febbraio e una delle sue principali doti è indubbiamente il prezzo di listino: 299,90 euro. Parliamo dunque di uno smartphone di fascia media, quella più affollata in fatto di nuovi annunci e anche quella più frequentata da consumatori in costante ricerca della buona occasione.

Il valore aggiunto che Samsung ha scelto per presentare il Galaxy A32 5G (lo dice anche il nome commerciale) è essenzialmente il supporto delle reti mobili di quinta generazione, attributo che fa il paio con una dotazione tecnica di tutto rispetto soprattutto per la parte fotografica e quella (storicamente un punto di forza della casa coreana) del display. Vediamo di seguito le caratteristiche principali.

Lo schermo Infinity-V HD+ con diagonale da 6,5 pollici fa il paio con una batteria di fotocamere posteriori che comprende un obiettivo principale da 48 mega pixel, un ultra-grandangolare da 8 MP, una camera di profondità da 2 MP e un ulteriore sensore da 5MP, a cui si aggiunge quello frontale da 13 MP. La promessa, insomma, è quella di avere fra le mani un terminale per l'intrattenimento mobile che spazia dai video registrati in 4K alla possibilità di condividere scatti e filmati sfruttando la velocità del 5G.

Non passa sicuramente inosservata a specifica la presenza di una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe essere garanzia di lunga autonomia e della piattaforma di sicurezza Samsung Knox, mentre a livello di Cpu il Galaxy A32 lavora con un processore a otto cervelli di MediaTek (il modello MT6853V 5G-B da 2.0 GHz).

Per chi è attento alla componente estetica, questo smartphone è anche il primo a sfoggiare il nuovo design 2021 della serie A, con sensore di impronte digitali montato lateralmente. Quattro le cromie Awesome disponibili: Black, White, Violet e Blue.

