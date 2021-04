Samsung Galaxy M12, quattro fotocamere e super batteria per la fascia media

2' di lettura

Più tecnologia (e più prestazioni) a un prezzo accessibile a tutti. Il ritornello ormai e noto, lo cantano i produttori cinesi ma non lo disdegna certo anche Samsung, che sugli smartphone di fascia media sta edificando tutt'ora il proprio ruolo da numero nel mercato dei telefonini. L'ultimo nato della serie, il Galaxy M12 con a bordo il sistema operativo Android 11, si presenta in Europa e in Italia (a partire dalle prossime settimane) con queste credenziali e tre attributi distintivi: lo schermo Infinity-V da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, un processore a otto cervelli da 2 GHz (non parliamo ovviamente di un chip Qualcomm Snapdragon di nuova generazione bensì di un Exynos 850 proprietario) e una batteria a lunga durata da 5000mAh con sistema di ricarica rapida.

Sul piatto delle funzionalità, da Samsung assicurano massima fluidità alla voce multitasking e un consumo energetico non eccessivo anche quando si utilizzano più app contemporaneamente. Per i ragazzi affamati di gaming e serie TV, il display in formato 20:9 in alta definizione dovrebbe essere garanzia di un'esperienza di intrattenimento di buon livello anche in virtù del supporto dello standard audio Dolby Atmos sugli auricolari, sia in modalità Bluetooth sia collegati al dispositivo via cavo.

Il comparto fotografico, infine, è se vogliamo il fiore all'occhiello del Galaxy M12: nella parte posteriore dell'apparecchio è infatti montata una quadrupla fotocamera con sensore principale di 48 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP con un campo visivo di 123 gradi, uno macro da 2MP per i dettagli ravvicinati e il sensore di profondità da 2MP per i ritratti. Il prezzo di listino, infine. Samsung l'ha fissato a 179,90 euro, con una dotazione di 4 Gbyte di memoria Ram e 64 Gbyte di spazio di archiviazione.





