Samsung, per Galaxy S21 5G la vera innovazione è il prezzo Non ha tutto al top ma è un top di gamma davvero equilibrato, maneggevole e con un display super. Si parte da 879 euro di Luca Tremolada

Innovazione incrementale sì, ma con giudizio. Il Samsung Galaxy S21 5G è un top di gamma che non ha tutto al top ma riesce ad armonizzare con stile il meglio della tecnologia coreana. Esteticamente è bello, il display è luminosissimo e le prestazioni sono decisamente migliori del Samsung Galaxy S20. Ma la caratteristica più innovativa nelle nuovo smartphone potrebbe essere il prezzo: il modello base Galaxy S21 è venduto con un prezzo di lancio di 879 euro, 50 euro meno del suo predecessore. Per studiarlo meglio lo abbiamo provato per una settimana ecco cosa abbiamo capito.

La prova e il contesto

La scelta dei coreani di congelare il prezzo è probabilmente dovuta al contesto. mercato smartphone si sta riprendendo dalla pandemia, Samsung ha perso terreno nei confronti di Apple ma la scelta è stata quella di continuare a credere nell'innovazione incrementale senza però esagerare. Samsung Galaxy S21 5G non è l'Ultra, il vero modello che ha il massimo della tecnologia. Tuttavia, trova un punto di atterraggio nel prezzo e nel suo volere essere un oggetto prima di tutto bello con prestazioni superiori alla media.

Cosa ci è piaciuto

È comodo e a differenza dei super-display che non passano mai di moda con i suoi 6,2 pollici di schermo sta dappertutto. I coreani hanno lavorato bene sulla luminosità (fino a 1300 nits) e sull'aggiornamento del display che passa da 48 Hz a 120 Hz a seconda della bisogna. Gaming, multitasking frenetico ed editing video non subiscono rallentamenti. Il nuovo processore Exynos 2100 mantiene le promesse di prestazioni fuori dal comune. Foto e video beneficiano delle più avanzate applicazioni software della famiglia Galaxy che, come dicono i giovanissimi, è già “tanta roba” soprattutto per chi vuole misurarsi come creator o produttore di esperienze video per i social. Non aspettatevi però di avere lo zoom del Samsung Ultra S21. Diciamo che con le tre fotocamere in dotazione (il sensore principale da 12Mp, il grandangolare da 12Mp e la zoom da 64Mp) potete scattare foto con una risoluzione di 4000x3000 pixel e registrare video in 8K. Tradotto se non siete dei maniaci basta e avanza.

Cosa non ci è piaciuto

Alcune mancanze e qualche rinuncia. Per esempio, nella confezione non c'è l'alimentatore, la moda “green” l'ha lanciata Apple, Samsung ha seguito. Stesso discorso per il jack delle cuffie. Non c'è il vetro nella cornice che è stato sostituito con il metallo e la cover è in plastica. Il combinato disposto però non ha ricadute sull'estetica che resta il punto forte dello smartphone. La memoria interna non espandibili tramite microSd e la batteria da 4000mAh ti consente con serenità di chiudere la giornata ma non rende lo smartphone un mostro di autonomia.