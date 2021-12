Samsung Galaxy S22: ecco tutto quello che sappiamo a poche settimane dal lancio della nuova gamma

(Credits let’go digital)

I rumors sulle dimensioni dello schermo del prossimo flagship parlano di un Galaxy S22 con un display AMOLED piatto Full-HD+ da 6,06 pollici che sarà un po' più piccolo di quello del Galaxy S21. La variante Plus avrà un display da 6,55 pollici e Galaxy S22 Ultra potrebbe avere uno schermo Full HD+ da 6,81 pollici leggermente più grande. Quest'ultimo dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento adattiva tra 1Hz – 120Hz grazie alla tecnologia LTPO. Il modello top dovrebbe avere anche un livello di luminosità di 1500 nit o addirittura, come azzarda qualche tipster, pari a 2.000 nit.

SoC e memoria

La potenza di elaborazione della gamma Galaxy S22 sarà un argomento caldo fino al suo rilascio. Presumibilmente sarà alimentato dal chipset Snapdragon 898 a 4 nm, che porterà la grafica e l'intelligenza artificiale a un livello completamente nuovo. Quindi aumenterà le prestazioni della fotocamera e l'esperienza utente complessiva con un'enorme potenza di elaborazione. Tuttavia, secondo una fuga di notizie, molti operatori globali richiedono la variante Exynos dello smartphone rispetto allo Snapdragon per una buona ragione.

L'Exynos 2200 con la GPU basata sull'architettura AMD RDNA 2 che alimenta le varianti Galaxy S22 presenterà caratteristiche davvero interessanti per gli utenti che amano giocare con lo smartphone. Le capacità paragonabili alle console di gioco portatili potranno attirare più utenti, e in effetti, si ritiene che il gigante Samsung stia testando il chip basato su grafica AMD che cambierà il panorama dei giochi sui dispositivi mobili. La buona notizia è che da sempre Samsung per il mercato italiano ha proposto i sui Galaxy S sempre con SoC Exynos e così dovrebbe essere anche per la nuova serie S22.

C'è anche chi afferma che Samsung potrebbe offrire entrambe le opzioni SoC per ciascun dispositivo della gamma indipendentemente dalla regione, come ha fatto in passato. Ciascuno di questi SoC sarà abbinato a 8 GB di RAM LPDRR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 per i modelli Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus. Il Galaxy S22 Ultra verrà fornito con 12 GB e 16 GB di RAM LPDRR5X e memoria interna UFS 3.1 da 256 GB e 512 GB.

Fotocamere

Sebbene alcuni rumors parlassero di una partnership tra Samsung e Olympus, la voce è stata smentita da più parti. Il Galaxy S22 Ultra vedrà alcuni cambiamenti nei sensori della fotocamera. L'obiettivo principale della fotocamera sarà un sensore HM3 da 108 MP (f/1.8) con campo visivo di 85 gradi e autofocus laser. L'ultra-wide (con stabilizzazione ottica dell'immagine) sarà lo stesso e il teleobiettivo da 10 MP avrà una dimensione dei pixel più grande per migliorare gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Per l'S22 Ultra, l'azienda sta lavorando a una modalità foto super dettagliata per fare concorrenza (almeno in questo campo) a iPhone 13 Pro Max e Pixel 6 Pro.