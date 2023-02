Samsung Galaxy S23, arriva l’astrophoto, ancora più potenza ma il prezzo non cala

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’anno più buio del mercato degli smartphone Samsung tira dritta come se nulla fosse. Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 i nuovi top di gamma continuano nel loro percorso di innovazine incrementale puntato su fotocamera e prestazioni. Tutti e tre i telefoni saranno alimentati dall’ultimo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, sensibilmente più veloce del Exynos 2200 montato i Galaxy S22 destinati al nostro mercato. Lato fotografia, da sempre un vanto della famiglia Galaxy S c’è da segnalare il sensore da 200 Mp per il modello Ultra (già presente su Xiaomi 12T Pro) mentre tra le nuove funzionalità l'app Expert RAW che consente di riprendere immagini in stile DSLR e di modificarle in RAW e JPEG e Astrophoto all’interno dell’app Samsung Camera che promette di catturare una visione nitida della Via Lattea. Lato prezzi invece l’inflazione si è fatta sentire. In particolare per il Samsung Galaxy S23 Ultra che al lancio costerà 200 euro del suo predecessore.

Cosa cambia con l’Ultra?

Partiamo dal Galaxy Ultra che come detto parte da 1479 euro. Va ricordato che della famiglia S è il modello più venduto. Ad oggi monta il sistema di fotocamere più avanzato di casa Samsung Galaxy. Come hanno spiegato durante l’evento, il rumore visivo, che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, sarà corretto grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull'AI in grado di esaltare i dettagli dell'oggetto e i toni cromatici. Vuole dire che le funzionalità Nightography sono state migliorate allargando le condizioni di scatto anche nelle condizioni di luce più estreme. Il comparto fotografico quindi accompagna il sensore da 200Mp a un ultra grandangolare da 12 megapixel e da due teleobiettivi da 10 megapixel. Quanto al nuovo sensore che troviamo solo sul modello più potente vengono offerte opzioni di output da 200MP, 50MP e 12MP. Il che rende il comparto fotografico tra i più duttili in circolazione. Il display particolarmente luninoso e la potenza del nuovo chip rendono ad oggi il Samsung Galaxy Ultra il game phone definitivo.

Come cambia il design di S23+ e S23

Più interessanti sotto il profilo economico i Galaxy S23+ e Galaxy S23 che mostrano anche un cambio di desing. Le fotocamere scompaiono nel senso che viene tolto l'alloggiamento perimetrale segna l'inizio dell'era Galaxy. Più piccoli i dispaly, 6,1 pollici e 6,6 pollici rispettiviamente per S23 e S2+ contro i 6,8 dell’Ultra. Tre invece di cinque le fotocamere (150+12+10 Mp con ultra-grandangolare e teleobiettivo, praticamente la stessa di S22 e S22+).

La questione prezzi

Negli ultimi due anni, il prezzo dei modelli Samsung S è rimasto praticamente immutato: sia il Galaxy S21 che il Galaxy S22 partivano da un costo di 879 euro, le varianti Plus da poco più di 1.200 euro. Ma quest’anno, l’S23 parte da 979 euro, il 23+ da 1299 euro e l’Ultra sa 1.479 euro. Quattro le colorazioni opache ispirate alla natura: Phantom Black, Cream, Green e Lavender . In attesa dei possibili sconti a due o tre mesi dal lancio da segnalare le promozioni. Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro il giorno 24 aprile 2023 a questo link, riceveranno un sensibile rimborso rispetto al prodotto acquistato.

E poi ci sono i notebook

Presentata anche Galaxy Book3, nuova serie di notebook che comprende i modelli Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro. Li abbiamo visti in anteprima a Milano. Chiudono il cercio dell’ecosistema Samsung che ad oggi è tra i più completi. Quanto al notebook la vocazione sembra essere quelle della produttività. Siamo quindi in ambito professionale, no-gaming ma neppure low cost per la scuola. Il più interessante pare il Galaxy Book3 Ultra, potente e dotato di scheda grafica NVIDIA RTX. Galaxy Book3 Pro 360 adotta invece un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen, mentre Galaxy Book3 Pro è il dispositivo più sottile della sua categoria.