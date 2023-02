Samsung Galaxy S23 Ultra, arriva una versione limitata BMW M Edition (ma solo in Corea)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw Korea in collaborazione con SK Telecom e Samsung, lancia il Galaxy S23 Ultra BMW M Edition. Questo modello, che a livello di specifiche tecniche ricalca in tutto per tutto la versione che in Italia ha debuttato la scorsa settimana, è caratterizzato dal marchio “M”, quello che per Bmw vuol dire “alte prestazioni”. Le stesse che promette lo smartphone di punta dell'azienda coreana.



Il Galaxy S23 Bmw M Edition e i prodotti a corredo sono inseriti in una speciale confezione pressofusa che rende omaggio alla M3 E30, il modello di prima generazione apparso per la prima volta nel 1986 e che rimane uno di quelli che hanno fatto la storia della famiglia Bmw M. Al suo interno si trovano una custodia per lo smartphone che ha lo stesso design del cofano della G80, un portachiavi, sette emblemi removibili che si possono inserire sul tale portachiavi e che richiamano i vari loghi che Bmw ha utilizzato negli anni. Tra questi c'è anche quello che Bmw ha realizzato per celebrare i 50 anni dalla fondazione della divisione M, avvenuta lo scorso anno. Nella confezione, oltre a quanto sopradescritto è offerto anche un orologio per auto con design M che si attacca alla presa d’aria, una clip per l’aletta parasole dell’auto dove posizionare gli occhiali da sole, un adesivo in metallo con la scritta “We Are M”, un libro fotografico e un comodo piccolo compressore d’aria.



Quando viene acceso, lo smartphone riproduce un esclusivo video di avvio con l’iconico logo a strisce tricolori BMW M, seguito da una speciale schermata di benvenuto. Non mancano anche un tema con sfondo e icone, sempre a tema BMW M.



Il Galaxy S23 Ultra BMW M Edition è proposto in sole 1.000 unità. Sarà disponibile per il preordine tramite il T-Direct Shop, il negozio online ufficiale di SK Telecom, dal 7 al 13 febbraio e la sua data di uscita ufficiale sarà il 17 febbraio. Lo smartphone nell'unica versione da 12 GB RAM e 512 GB di spazio di archiviazione e comprensivo di tutti i gadget a corredo, ha un costo di 1.727.000 KRW, che al cambio attuale corrispondono a circa 1.274 euro.



Tutti gli acquirenti riceveranno anche un buono per il Bmw Driving Center, dove potranno apprendere consigli di guida sicura e abilità per la guida dinamica con un veicolo Bmw sotto la guida di un istruttore professionista.