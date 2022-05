Samsung investirà 360 miliardi di dollari in biofarmaci e semiconduttori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei prossimi cinque anni il gruppo Samsung Electronics intende investire 450 trilioni di won (pari a 360 miliardi di dollari) per accelerare la sua crescita nei settori dei biofarmaci e la biotecnologia applicata alla farmaceutica, i semiconduttori e in altre tecnologie di ultima generazione come l'intelligenza artificiale. L’80% delle risorse, ha riferito il colosso sudcoreano in una nota, saranno dedicate a ricerca e sviluppo.

La società di elettronica multinazionale con sede a Suwon, in Corea del Sud, ha annunciato che gli investimenti programmati fino al 2026 dovrebbero garantire una crescita a lungo termine nell'elettronica di consumo e gli elettrodomestici, permettendo al contempo investimenti aggressivi nei settori considerati strategici per il futuro, come il settore biofarmaceutico, in modo da ottenere risultati positivi come quelli già raggiunti nel settore dei chip.

Samsung Electronics, il più grande produttore di chip al mondo, non ha fornito una esatta ripartizione dell'investimento programmato, anche se ha precisato che l’80% degli investimenti sarà effettuato in Corea del Sud, e che la cifra annunciata si sovrappone a un precedente investimento da 240 trilioni di won messo in cantiere ad agosto 2021. Nel complesso, il piano finanziario annunciato rappresenta un incremento del 30% degli investimenti della società nel quinquennio precedente il 2021, e dovrebbe portare alla creazione di oltre 80mila posti di lavoro entro il 2026.

Samsung Electronics sta costruendo un avanzato impianto di chip negli Stati Uniti da 17 miliardi di dollari in Texas: un risultato di assoluto rilievo per l’amministrazione Biden, che considera prioritaria la sicurezza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori da garantire aumentandone la capacità produttiva sul suolo americano. La scorsa settimana, eil presidente Usa ha fatto visita all’impianto di produzione di chip più avanzato di Samsung durante il suo primo viaggio in Asia, sottolineando gli sforzi congiunti per salvaguardare la sicurezza della supply chain dei semiconduttori.