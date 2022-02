Samsung lancia Galaxy Book2 Pro, i pc per il lavoro ibrido

Ascolta la versione audio dell'articolo

Samsung anticipa il Mobile World Congress, che parte lunedì a Barcellona, annunciando i nuovi Galaxy Book2 Pro, puntando dunque sui pc e non sugli smartphone per questa edizione del salone catalano, che torna in presenza dopo l'annullamento di febbraio 2020, quando il coronavirus era appena arrivato in Europa, e lo slittamento a giugno in formula ibrida nel 2021.



Non è l'unico vendor che porterà i pc. Il che alla fiera della tecnologia mobile potrebbe essere sorprendente - gli smartphone ci saranno, ma li porteranno solo i produttori cinesi - , non fosse che i nuovi due arrivati di Samsung, il Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G, puntano sulle caratteristiche di flessibilità adatte al contesto lavorativo e di studio ereditato dalla pandemia.

I nuovi Galaxy Book2 Pro di Samsung Photogallery10 foto Visualizza

Sicurezza Microsoft dall’ambito industriale

E quindi smart working e lavoro ibrido. Per farlo sia Samsung che Microsoft sottolineano lo sforzo sulla sicurezza dei dati: la serie Galaxy Book2 Pro è il primo pc consumer a integrare i requisiti di pc secured-core di Microsoft. Ovvero una serie di accorgimenti progettati inizialmente per computer industriali come finanza, salute e affari governativi, che hanno l'obiettivo di offrire un avanzato livello di protezione su Windows 11.

Mobilità spinta

La durata della batteria arriva fino a 21 ore, dice Samsung come risultato dei test in laboratori di terze parti. Il caricatore universale USB Type-C con ricarica ultra rapida della serie Galaxy Book2 Pro può ricaricare ogni dispositivo mobile Galaxy, consentendo così di portare con sé un solo caricabatterie.

Call di alta qualità

La serie Galaxy Book2 Pro adotta i processori Intel Core di 12esima generazione. E punta a migliorare la qualità delle call, un tempo residuali nelle nostre giornate ma ormai preponderanti. Le webcam 1080p FHD hanno un più ampio campo di visione angolare e la l'auto framing mantiene l'utente centrato anche quando ci si muove all'interno dell'inquadratura.