Samsung, rivoluzione interna: ridisegna le divisioni e nomina il nuovo Cfo

“Rivoluzione” in vista in casa Samsung. La multinazionale coreana ha infatti annunciato la riorganizzazione delle sue divisioni aziendali con la fusione tra elettronica di consumo e mobile, nell’intenzione di sviluppare maggiormente la parte dedicata ai chip.

Questo riassetto profondo, il primo di questa portata dal 2017 (sottolinea Bloomberg) coinvolge anche il livello manageriale, con la nomina di nuovi leader per sostituire i tre co-direttori esecutivi.

La successione vede Kyehyun Kyung entrare alla guida del gruppo Device Solutions dell’azienda, che comprende le sue principali linee di business dei semiconduttori come memoria, processori logici e produzione di chip per clienti esterni.

Jong-Hee Han è a capo della nuova divisione Set, che includerà la parte mobile precedentemente guidata da Dongjin Koh, e la parte di elettronica di consumo al cui vertice era Hyunsuk Kim.

La mossa semplifica la struttura operativa dell’azienda, segmentando i semiconduttori e i gruppi di consumatori. Come parte della riorganizzazione, Samsung ha anche annunciato che Hark Kyu Park sarà il suo nuovo chief financial officer, avendo precedentemente ricoperto un incarico nel team Device Solutions. Le azioni di Samsung Electronics sono state poco scambiate all’avvio delle trattazioni a Seoul di martedì, mentre registrano un calo di circa il 6% sull’anno.