Samsung si aspetta un utile sotto le stime e frena il settore chip. A Milano male St

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Samsung prevede per il quarto trimestre un calo dei profitti nettamente superiore alle attese a causa della debolezza della domanda e mette sotto pressione i titoli tecnologici, in particolare quelli del comparto semiconduttori. Con Samsung (in netto calo a Seul), scendono infatti Asml e Asm International ad Amsterdam, che hanno il colosso sudcoreano tra i primi clienti, e Stmicroelectronics. In discesa anche Infineon Technologies.

Sul comparto chip pesa anche il fatto che l'americana Microchip Technology (-3,8% nel premercato a Wall Street), società che produce microcontrollori (mcu) principalmente per il mercato industriale, ha indicato che il fatturato del terzo trimestre fiscale, chiuso a dicembre 2023, è sotto la guidance (ricavi -22%, contro stime per un ribasso tra 15% e 20%), anche in questo caso come conseguenza della minore domanda da parte dei distributori che nel contesto economico attuale vogliono ridurre ulteriormente il livello di scorte.

Più nel dettaglio, Samsung Electronics ha annunciato che l’utile operativo del quarto trimestre 2023 diminuirà di oltre un terzo (-35%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a 2,8 trilioni di won (1,9 miliardi di euro) per il periodo da ottobre a dicembre e contro i 3,7 miliardi di won previsti dagli analisti. Il peggioramento delle stime è legato alla debole domanda di dispositivi elettronici di consumo e pesano anche i profitti inferiori alle attese derivanti dalla produzione di chip, dai processori mobili, dai televisori e dagli elettrodomestici. Il fatturato dovrebbe scendere del 4,9% a 67.000 miliardi di won (47 miliardi di euro). «La domanda dei consumatori non è ancora molto elevata e, a meno che i tassi d'interesse non siano abbassati e l'economia non sia stimolata, potrebbe non migliorare di molto», spiegano gli analisti di Bnk Investment & Securities. Secondo gli analisti di Equita, «non è ancora noto il breakdown fra le varie divisioni (smartphone, semiconduttori e attività di foundry) che sarà reso noto il 31 gennaio. Giudichiamo il significativo miss a livello di Ebit in parte dovuto a elevate spese di marketing nella divisione smartphone e in parte a minore effetto pricing nelle divisioni semiconduttori e foundry e pertanto con ricadute negative per la value chain».