Samsung tira dritto e presenta la quarta generazione dei “pieghevoli” Flip e Fold

Nonostante la continua a contrazione del mercato degli smartphone in questi prime sei mesi dell’anno Samsung tira dritto, conferma di essere il produttore che crede di più nei telefonini pieghevoli e presenta la quarta generazione della famiglia Flip e Fold. La conferenza Samsung Galaxy Unpacked che si è tenuta oggi è stata l’occasione per il produttore coreano di accelerare sempre di più sui telefonini che si piegano di fascia altissima con prezzi superiori ai mille euro. Dopo i primi esperimenti i nuovi smarphone presentati sono più eleganti, finalmente con applicazioni e software ottimizzati e caratteristiche da telefonini primi della classe.

Il Galaxy Z Fold4 è un gigante della produttività

Partiamo dal Galaxy Z Fold4, il più costoso. Si parte dalla configurazione da 12GB + 256GB da 1.879 euro e si passa a quella record da 12 Gb + 1 Tb a 2249 euro (esclusivamente su Samsung.com). Il pieghevole di punta Z Fold4 ha una versione speciale di Android (Android 12 L) creata ad hoc da Google per esperienze su schermi più ampi. Vuole dire applicazioni ottimizzate e finalmente nuove funzionalità che non troverete negli smartphone classici. La vocazione di questo dispositivo è il multitasking attraverso tre modalità: aperto, chiuso o in modalità Flex che permette di fruire dei contenuti senza dovere reggere il dispositivo con le mani . Quanto alla produttività l’interfaccia sembra davvero efficace, richiama il Pc anche che grazie all’accordo con Microsoft. Le specifiche tecniche infine sono da primo della classe con un cervello potentissimo (Snapdragon 8+ Gen 1), 1 TB di spazio di archiviazione, una batteria da 4400 mAh e ricarica rapida da 25 W. Le dimensioni degli schermi sono uguali a quelle del precedente modello: da 7,6” e 6,2”. Il design è più compatto. E la fotocamera principale (sono sempre tre) è da 50 MP. Tre i colori: Graygreen, Beige e Phantom Black.

Galaxy Z Flip4 sempre più da stella dei social

Dopo il successo del precendente modello il nuovo Galaxy Z Flip non cambia il design a conchiglia ma potenzia la batteria (che è ora di 3700 mAh). Anche per questo modello gli ingegneri coreani hanno lavorato bene sul fronte delle ottimizzazioni con i principali social network. Ricordiamo che il diapositivo si presta bene per dirette o stories, cioè per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4. In pratica, gli influencer o streamer che dir si voglia possono inventare nuove esperienze video senza “maneggiare” troppo lo smartphone e sfruttando il design e le funzionalità fotografiche create apposta. Anche per Flip4 le specifiche sono da primi della classe e i prezzi partono da 1149 e arrivano 1349 euro. Due i nuovi colori: Pink Gold e Blue.

I nuovi sensori di Galaxy Watch5

La novità principalee dei Galaxy Watch5 è rappresentata dal sensore Samsung BioActive. che è stato introdotto nella quarta generazione ma si arricchisce di un chip esclusivo che gestisce tre sensori di salute: Frequenza cardiaca (ottico), il segnale cardiaco elettrico e lanalisi dell'impedenza bioelettrica. Vuole dire che effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress . Il nuovo sistema opera insieme agli altri sensori presenti sulla serie Galaxy Watch5, tra cui il sensore di rilevamento della temperatura di recente introduzione, per dare agli utenti un quadro più dettagliato del proprio stato di benessere. Ad oggi è sicuramente uno dei prodotti più completi sul fronte della sensoristica e quindi della capacità di misurare il benessere della persona. Altre migliorie sono una maggiore robustezza per gli appassionati di sport. Galaxy Watch5 sarà disponibile a partire da 299 euro per le versioni Bluetooth e 349 euro per i modelli LTE.

E infine le Galaxy Buds2 Pro

I nuovi auricolari di Samsung compiono un salto di qualità. Migliorato tutto il comparto audio. Ora inoltre è possibile rispondere alle telefonate ovunque ci si trovi, grazie al potente sistema ANC che elimina il rumore esterno. Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro sono disponibili nei colori Graphite, White, e Bora Purple a partire da 229 euro In Italia, gli utenti che acquisteranno Galaxy Buds2 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto avranno la possibilità di ricevere gratuitamente un wireless charger, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.