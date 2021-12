Samsung in trattative per l’acquisto di Biogen: deal da 42 miliardi $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gigante coreano dell’elettronica di consumo potrebbe presto «diversificare» nelle biotecnologie: Samsung sarebbe in trattative per rilevare Biogen, un produttore di farmaci leader negli Stati Uniti per la cura di malattie neurologiche come l’Alzheimer e la demenza, secondo quanto riferisce The Korea Economic Daily, ripreso da Reuters. La società di biotecnologie quotata al Nasdaq si è avvicinata alla Samsung per vendere le sue azioni che potrebbero essere valutate più di 42 miliardi di dollari, compreso un premio di controllo. L’attuale capitalizzazione di mercato di Biogen è poco meno di 35 miliardi di dollari.

«Samsung è al tavolo delle trattative con la parte venditrice per acquisire Biogen», ha rivelato un alto funzionario di una banca d’investimento globale al Korea Economic Daily. Qualora l’affare andasse in porto, rappresenterebbe la più grande acquisizione da parte del gruppo coreano dai tempi del deal da 8 miliardi di dollari per Harman, un produttore statunitense di sistemi elettronici per automobili rilevato nel 2016. Biogen dovrebbe anche generare alti profitti operativi su una base stabile, a differenza di industrie cicliche come quella dei semiconduttori.

La società è stata co-fondata nel 1978 dai due premi Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp. Il primo ebbe il Nobel per la chimica per il suo lavoro nel sequenziamento del Dna nel 1980, mentre il socio vinse il premio per la medicina per la sua scoperta dei geni scissi nel 1993. L’azienda è pioniera nei trattamenti per le malattie del sistema nervoso come la sclerosi multipla e il morbo di Parkinson. Ha 33 nuovi candidati farmaci nella pipeline, mentre conduce studi clinici di fase 3 su sette candidati antidepressivi.