Samsung: utile operativo calerà del 56% nel terzo trimestre

Sammsung Electronics stima un calo di oltre la metà del suo utile operativo nel terzo trimestre. Il colosso tecnologico sudcoreano prevede che il profitto operativo sarà di circa 7,7 trilioni di won coreani (cioè 6,4 miliardi di dollari), in calo del 56% rispetto a un anno fa.

A pesare dovrebbe essere in particolare la domanda dei chip per computer in fase di stanca. Ma non solo: probabilmente ha influito sulle stime anche la presentazione “flop” del tablet pieghevole , che si era danneggiato durante la prova dei giornalisti. Le conseguenze erano state un danno di immagine e il ritardo nel lancio.

La società afferma anche che i ricavi del terzo trimestre sono probabilmente destinati ad aumentare del 5,3% rispetto allo scorso anno a 62 trilioni di won (52 miliardi di dollari).

La più grande compagnia della Corea del Sud soffre del rallentamento nel suo settore principale, anche se gli analisti affermano che la domanda lo farà risorgerà probabilmente con il lancio delle reti di prossima generazione. Samsung non ha fornito un resoconto dettagliato delle sue prestazioni per divisione. Il rapporto sulle entrate definitive è previsto in seguito nel corso del mese.