San Benedetto entra nel mercato degli energy drink

Energy drink, un mercato che in Italia vale oltre 142 milioni di euro, pari a 43 milioni di litri. San Benedetto punta su questo segmento con due bevande: San Benedetto SB Energy Super boost e San Benedetto Fruit & power. La prima è un energy drink a base di taurina, caffeina e vitamine del gruppo B che contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza fisica. La bevanda viene venduta in lattina da 0,25 litri con una grafica colorata con richiami al mondo energetico dei supereroi. Invece San Benedetto Fruit & Power ha una carica gustosa e fresca alternativa al caffè, con tutto il buono della frutta in acqua minerale naturale e l’energia di caffeina e taurina, zero zuccheri aggiunti, per una ricarica a colazione o un break energizzante. Così la Total Beverage Company, guidata da Enrico Zoppas, presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A, rafforza il proprio portafoglio prodotti per una carica di energia 100% Made in Italy. Il segmento degli energy drink lo scorso anno a messo a segno una crescita del 44% sul 2020 di cui un quinto, circa 8 milioni di litri venduti nel canale Ho.Re.Ca. con una crescita di un quarto sull’anno precedente. «Siamo entusiasti di entrare a far parte di un segmento in forte crescita come quello degli energy drink, con l’opportunità di presentare le prime bevande a marchio San Benedetto – spiega Vincenzo Tundo – direttore commerciale e marketing Italia –. Con questo ingresso, non solo completiamo il nostro portafoglio di prodotti, ma ci avviciniamo a nuovi target di consumo, coinvolgendo un vasto numero di consumatori in cerca di prodotti innovativi in un segmento che oggi continua a crescere con ottimi risultati». San Benedetto punta su una promessa di energia per i consumatori più esigenti.