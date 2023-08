San Francisco, ok ai robotaxi Cruise e Waymo. Sono davvero sicuri?

3' di lettura

Via libera a San Francisco, prima metropoli americana, ai servizi a pagamento dei robotaxi, veicoli senza conducente di sicurezza umano, passo fondamentale verso la commercializzazione della tecnologia. La Commissione per i servizi pubblici ha votato 3 a 1 per consentire a Cruise (di General Motors) e Waymo (di Alphabet, la controllante di Google) di ampliare sulle 24 ore le aree della città in cui possono fare circolare le loro auto, facendo pagare una tariffa. I test su strada per Waymo sono iniziati a ottobre 2018, per Cruise nel dicembre 2020.

Ore di testimonianze

La commissione, giovedì, ha ascoltato ore di testimonianze pubbliche a favore e contro le performance delle vetture che guidano da sole. Waymo gestisce una flotta di circa 200 auto in zone delimitate, al momento senza poter addebitare alcuna somma ai passeggeri. Cruise opera con 300 auto in tre città: San Francisco (dove può già fare pagare il servizio in un'area limitata), Austin e Phoenix, con una media di 1000 viaggi al giorno. Entrambi i servizi hanno migliaia di persone in lista d’attesa per provarli.

Loading...

Diverse persone durante l’udienza hanno espresso l’opinione che l’espansione dei servizi di taxi senza conducente possa servire meglio i portatori di disabilità. I veicoli guidati da umani, è stato riferito, spesso trascurerebbero le esigenze delle persone con problemi fisici. Altri hanno affermato che i taxi a guida autonoma potrebbero eliminare il problema delle discriminazioni. «Ho avuto esperienze con autisti di servizi di ride sharing che mi hanno lasciato per strada. Gli autisti possono discriminare gli individui vulnerabili, incluse persone queer, nere e trans, molto più di un computer», ha detto Sean Durkin, residente a San Francisco, ai commissari durante l’incontro. Altri testimoni hanno argomentato che l’espansione dei veicoli autonomi renderebbe le strade della città addirittura più sicure.

Posti di lavoro a rischio

D'altra parte, molte delle persone che hanno testimoniato contro l’espansione dei veicoli a guida autonoma hanno sostenuto che questa tecnologia metterebbe a rischio milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, inclusi gli autisti delle app di ride sharing come Uber e Lyft, entrambe con sede a San Francisco, così come i lavoratori dei servizi di trasporto e consegna. Altri hanno focalizzato le preoccupazioni sulla sicurezza e sulle ricadute legali in caso di incidente.

Durante la sperimentazione dei robotaxi non sono mancate le polemiche e i casi sollevati da situazioni impreviste e incidenti, che i veicoli non hanno saputo leggere.