San Marino, apripista su Sputnik, Ciavatta: «Ci auguriamo di essere presto uno Stato Covid free»

5' di lettura

Dal primato mondiale di mortalità da nuovo coronavirus per l’anno 2020 alle riaperture progressive delle attività, con l’obiettivo di diventare presto uno Stato Covid-free. Dall'inizio della campagna vaccinale nella Repubblica di San Marino, dove il nuovo coronavirus ha colpito forte, sono state superate le 21mila somministrazioni di vaccini. In totale - dall’inizio della campagna e fino alle ore 13 del 19 aprile 2021 - sono stati registrati 5.030 contagiati su una popolazione di poco meno di 35mila anime, 88 morti, 4.746 guariti. Sono 196 gli attualmente positivi: 105 donne e 91 uomini, con età media di 46 anni. Nelle ultime 24 ore zero nuovi casi, mentre sono 176 le persone positive al virus in isolamento a casa, 20 i ricoverati all’Ospedale di Stato, di cui cinque in terapia intensiva. Numeri registrati quotidianamente dall’Iss di San Marino, l’Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica, che sul sito invita a vaccinarsi: «La vaccinazione - viene ricordato - è la più importante arma di immunizzazione attiva per fermare la pandemia da Covid-19, prevenire le morti e raggiungere l'immunità di “comunità”».

L’Europa frena, San Marino apripista con Sputnik

E proprio sul piano vaccinazioni ha puntato la Serenissima Repubblica di San Marino, piccolo Stato incastonato tra l’Emilia Romagna e le Marche, fra la provincia di Rimini e quella di Pesaro e Urbino, che sta riaprendo le attività. Didattica in presenza, ristoranti aperti anche a cena, coprifuoco posticipato a mezzanotte dal prossimo 26 aprile. E mentre l’Europa ancora frena, il terzo Stato più piccolo d’Europa, ha fatto da apripista nell’uso del controverso Sputnik V (dove V sta per vittoria), il vaccino che viene dal freddo, sul quale lo Spallanzani di Roma il 13 aprile ha avviato una sperimentazione.

Serenissima senza dosi

«C’eravamo già mossi a partire da agosto 2020 insieme al ministero della Salute italiano per giungere alla firma di un protocollo, che poi abbiamo sottoscritto l’11 gennaio di quest’anno, per entrare nell’approvvigionamento europeo di vaccini come Pfizer e Moderna, approvati da Ema e Aifa. Una dose ogni 1.700 fornite all’Italia, che è la proporzione fra i nostri 35mila abitanti e i 60 milioni di italiani», spiega al Sole 24 Ore Roberto Ciavatta, segretario di Stato per la Sanità e la sicurezza sociale della Repubblica sammarinese. Un accordo come quello stilato da Andorra con la Spagna e dal Principato di Monaco con la Francia, nel quale i vaccini vengono regolarmente pagati e non donati. Quando si è passati dalle carte ai fatti, sottolinea il Segretario di Stato, ci sono stati però dei «rallentamenti molto significativi», tanto che «verso la fine di febbraio eravamo senza una dose e non avevamo nessuna forma di copertura nei confronti del Covid, in una realtà dove il contagio è stato fortissimo, come nei comuni italiani vicini».

L’acquisto del vaccino che viene dal freddo

Parte quindi dalla caccia ai vaccini l’accordo per la fornitura di Sputnik V. «Abbiamo deciso di muoverci rapidamente - spiega Ciavatta - valutando ciò che a metà febbraio 2020 era in commercio. E c’era disponibilità del vaccino russo a vettore virale Sputnik V che, pur non essendo approvato in Europa, godeva già di una serie di recensioni su riviste scientifiche molto positive rispetto alla sua efficacia e alla sua sicurezza. E quindi abbiamo deciso di procedere in quella direzione, con un quantitativo iniziale di dosi per 7.500 cittadini. E poi acquistando le dosi per la vaccinazione di tutti i sammarinesi». Proprio il 2 febbraio 2021 la rivista scientifica Lancet aveva pubblicato uno studio dove indicava che il vaccino russo aveva dimostrato un'efficacia altissima: il 91,6 per cento. San Marino, dunque, sigla direttamente l’accordo con il fondo sovrano russo per gli investimenti diretti Rdif (Russian Direct Investment Fund). Lo Stato del Titano ha ricevuto dalla prima consegna del 23 febbraio a oggi 68mila dosi di vaccino russo: 34mila prime dosi e 34mila seconde dosi. Vale la pena ricordare che Sputnik ha un richiamo diverso dalla prima dose: nel primo vaccino viene utilizzato il virus Ad26, mentre nella seconda somministrazione, a 21 giorni di distanza, l’adenovirus Ad25. E nella Repubblica del Titano sono arrivate anche 7.020 dosi del vaccino Pfizer Biontech.

Uno studio con lo Spallanzani su reazioni ed effetti

Reazioni? «Abbiamo registrato reazioni molto lievi - spiega il segretario di Stato - che sono quelle di qualsiasi campagna vaccinale, anche quella influenzale: qualche linea di febbre per qualche ora per alcuni, qualche mal di testa. In una sola occasione abbiamo avuto una persona che ha avuto bisogno di cure al pronto soccorso per un lieve shock, ma aveva diverse problematicità pregresse. Direttamente non abbiamo riscontrato effetti collaterali significativi. Attualmente insieme all’Istituto Spallanzani di Roma, stiamo realizzando uno studio sull’efficacia e la sicurezza di questo vaccino, con esami anticorpali per comprendere quando, come e con quale qualità si sviluppano gli anticorpi. E devo dire che i primi dati che abbiamo, che statisticamente sono assolutamente non significativi - stiamo parlando di numeri ancora bassi - ci parlano di percentuali di efficacia addirittura oltre quelle indicate da Lancet».