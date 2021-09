San Maurizio Wine Club, dal relax nelle Langhe ai vini esclusivi inviati a casa

2' di lettura

Adagiato sulle Langhe, precisamente a Santo Stefano Belbo (Cuneo) nasce da una lunga tradizione vitivinicola il San Maurizio Wine Club, dove il vino è il vero e indiscusso protagonista grazie a una selezione di etichette di produttori nazionali – dal Piemonte e dal resto d’Italia – e internazionali custodite nella cantina del Relais San Maurizio. I Wine Club sono ormai il fenomeno emergente nel mondo del vino per consolidare conoscenze e relazioni tra conoscitori della materia. E questo in particolare punta a divenire un punto di incontro per eventi online e in sede, ecommerce e blog.

A guidare San Maurizio Wine Club sono Giuditta e Arianna Gallo. «Siamo entusiaste di presentare ufficialmente la nascita del San Maurizio Wine Club, un’idea sviluppata durante i mesi di lockdown, che punta a offrire il meglio della produzione vinicola piemontese, e non solo, a un pubblico di appassionati di vino di tutto il mondo. Forti di una ventennale esperienza, abbiamo voluto riunire i migliori produttori per estendere la conoscenza dei nostri vini oltre i confini nazionali: per questo il Club, che ha un suo forte radicamento nel Relais San Maurizio, è concepito anche e soprattutto come luogo digitale per dare a chiunque sia appassionato di vino la possibilità di scoprire le migliori etichette senza vincoli geografici», afferma Giuditta Gallo.

Loading...

Prosegue Arianna: «D’altra parte, durante i mesi di restrizione dello scorso anno, l’ecommerce si è rivelato di grande aiuto per il comparto enologico e anche i clienti si sono scoperti più attenti e informati, sono aumentate discussioni e richieste di consigli. È anche il risultato della disintermediazione, dato che il cliente adesso può più facilmente entrare direttamente in contatto con il produttore. Come Relais San Maurizio ci presentiamo in qualità di garanti delle nostre proposte che premiano produttori locali ma non solo, per dare al consumatore un'offerta sempre più di qualità».

San Maurizio Wine Club mette a disposizione una piattaforma online dove i soci possono contare su un servizio di wine concierge per consigli e suggerimenti su etichette e annate, una sezione shop – un e-commerce con oltre 200 etichette selezionate – e una sezione Club, con la possibilità di abbonarsi a una delle due formule annuali (Enthusiast e Connoisseur) che prevedono la spedizione di vino direttamente a casa, benefit esclusivi “a distanza” e in struttura.