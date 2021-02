«San Peperoncino», il gusto piccante che fa innamorare dell’Italia Nel giorno di San Valentino viaggio alla scoperta delle specialità regionali: dalla tipica ’nduja calabrese alle marmellate emiliane, oltre a torte e candele profumate di Maria Teresa Manuelli

Le proprietà benefiche del peperoncino sono lodate fin dall’antichità

Nel giorno di San Valentino viaggio alla scoperta delle specialità regionali: dalla tipica ’nduja calabrese alle marmellate emiliane, oltre a torte e candele profumate

Arrivato con la scoperta dell’America, facilmente coltivabile ovunque, si è diffuso ben presto in tutta Europa. A differenza di altre e costose spezie orientali è diventato subito popolare, meritando così l’appellativo di “droga dei poveri”. Usato in gastronomia, medicina, cosmesi, è noto anche per le sue doti afrodisiache: nel giorno dedicato all’amore e all’eros vi portiamo alla scoperta del peperoncino.

L’accostamento fra eros e peperoncino è presente da sempre nelle culture popolari di tutto il mondo. Sull’efficacia di questo frutto come afrodisiaco, però, non ci sono prove scientifiche certe. Di vero c’è che la capsaicina contenuta stimola la reazione del cervello e crea le endorfine che danno un senso di tranquillità, di benessere e di ottimismo. Aiuta a digerire e ha effetti positivi sul sistema cardiocircolatorio. Chi volesse approfondirne storia, usi, proprietà e varietà può visitare il sito dell’Accademia italiana del peperoncino (peperoncino.org), fondata per diffonderne la cultura.

Il peperoncino è, infatti, alla base di tantissime ricette tipiche della nostra cucina e si tratta di un vero e proprio pilastro della tradizione agroalimentare italiana; col tempo, inoltre, si è anche affermato nell’industria estetica e cosmetica, grazie alle sue numerose proprietà benefiche. In questo giorno dedicato all’amore, ecco un viaggio da Sud a Nord alla scoperta dell’ingrediente dell’eros più piccante che ci sia.

Calabria terra piccante

Non possiamo che cominciare il nostro itinerario ideale dalla Calabria, che per il peperoncino nutre un amore secolare. È la regione che in Italia consuma più peperoncino, utilizzato in moltissime specialità gastronomiche e piatti tradizionali. I peperoncini piccanti di Calabria, però, non sono perfetti soltanto dal punto di vista gastronomico, ma possiedono molte proprietà benefiche che diversi studi scientifici hanno confermato.

In onore della sua terra e degli innamorati Callipo ha realizzato per San Valentino la confezione regalo “Fuitina”, la latta disegnata da Antonio Aricò che rappresenta la fuga per amore su una barca di un tonnaroto e una sirena del mediterraneo.

Il tema dell’amore si sposa con la mitologia e si mescola a scene fantasiose di pesca con il linguaggio popolare delle illustrazioni del designer calabrese. La confezione contiene 10 prodotti Callipo tra cui i filetti di tonno con ’nduja, filetti di ventresca, colatura di alici, confettura biologica ecc. (shop.callipo.com).