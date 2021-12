San Siro, per il nuovo stadio vince «La Cattedrale» di Populous

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calcio milanese ha scelto la sua nuova casa: per il nuovo stadio della città, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno concordato sul concept del team guidato dallo studio Populous, già noto come “la Cattedrale”. Sarà un distretto per lo sport e il tempo libero, un sistema car free, con un parco pubblico di 50mila mq di verde filtrante e parcheggi (che oggi rappresentano il 27% dell’area) totalmente interrati. Molte delle attività ludico-sportive previste, localizzate all'aperto o all'interno di spazi riqualificati, saranno gratuite o convenzionate con il Comune.

Il progetto

La delibera di pubblico interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede infatti, oltre alla costruzione del nuovo stadio, la riconfigurazione dell’area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto mixed use. I Club hanno accelerato il processo decisionale per finalizzare la scelta di Populous e avviare, successivamente, la progettazione definitiva, che richiederà alcuni mesi di lavoro con l’obiettivo di arrivare ad una presentazione di un progetto completo nel corso del 2022.Una squadra di professionisti con competenze multidisciplinari – coordinata dalla nuova sede italiana di Populous, nei suoi uffici di Milano, con il supporto del team Emea di Londra – seguirà il progetto che porterà a un aumento delle opportunità e dei servizi ai cittadini consentendo di migliorare la qualità urbana del quartiere.

L’impatto zero

L’ispirazione del concept? I due edifici più rappresentativi di Milano, il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele. Innovazione e sostenibilità le parole chiave: sarà a “impatto zero” e certificato Leed grazie ai migliori materiali e alle più recenti tecnologie di risparmio idrico ed energetico impiegate e all'abbattimento delle emissioni acustiche; sarà un'eccellenza per quanto riguarda l’accessibilità e la stadium experience vissuta dai tifosi, ai quali saranno garantiti sicurezza e comfort, qualità di visione, varietà di servizi.

Sul Sole 24 Ore del 29 novembre scorso l’ingegnere Silvia Prandelli, che guida il team di Populous in Italia, annunciava l’impegno nel nostro Paese sui luoghi dello sport e più in generale su tutto il mondo dell'intrattenimento, mettendo al centro le persone. Ora la conferma del maxi-progetto pronto al decollo. «Il progetto del nuovo Stadio di Milano – ha commentato Prandelli – rappresenta l’opportunità unica di scrivere un capitolo importante nella storia di AC Milan e FC Internazionale Milano. La Cattedrale offrirà un’esperienza di qualità superiore per i sostenitori dei club e per le future generazioni di tifosi, offrendo servizi di intrattenimento di livello mondiale degni di Milano, con la sostenibilità al centro del suo design». Lo studio internazionale di architettura e design, che ha gestito la progettazione e la realizzazione di alcune delle più iconiche strutture sportive e di intrattenimento del mondo, tra cui lo stadio di Wembley, l’Emirates Stadium dell’Arsenal, lo Yankee Stadium di New York e il nuovo stadio del Tottenham Hotspur, farà tesoro a Milano dell’esperienza trentennale di una struttura che ha firmato più di 3000 progetti per un valore di 40 miliardi di dollari sia nei mercati emergenti che in quelli consolidati.