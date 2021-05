San Siro, i ricordi di Facchetti e quel futuro ancora da scrivere

I progetti di Inter e Milan

Inter e Milan vogliono uno stadio nuovo. In una cittadella del calcio condivisa, tutta loro, immersa in un progetto di edilizia. Un planning che porterebbe al raggiungimento di oltre 120 milioni di ricavi: 70 per il nuovo impianto, 50 per il distretto commerciale. A quale prezzo sociale? Gianfelice Facchetti, scrittore, regista teatrale, figlio del grande Giacinto, ha riportato tutti ai nastri di partenza. Invitando ogni componente, cittadini inclusi, a «doverose domande», senza la presunzione di avere risposte. Il libro di Facchetti “C'era una volta a Siro Siro”, edizione Piemme, prefazione di Luciano Ligabue, è la carezza del ricordo (in questo catino sono epici e tanti), ma anche stimolo a trovare una linea di equilibrio, irrinunciabile, nella valutazione degli elementi economici e sociali che devono, tutti quanti, partecipare a una decisione decisiva ed epocale per Milano.

Le ipotesi sul destino dello stadio sono tre. Abbattere San Siro (Inter e e Milan vanno in questa direzione concentrati su un progetto comune), mantenere l'impianto attuale ma diverso (terzo anello adibito a ristorante), effettuare un robusto restyling per ammodernare una struttura un po' datata, ma forse ancora eccelsa. Giudicata tale dall'Uefa, che nel 2016 la scelse come sede della finale di Champions League.

La necessità di un confronto

Nel ricordare chi e cosa ha reso magico ed immortale questo totem, molto più che sportivo e pedatorio, Gianfelice non si schiera e punta dritto alla necessità di un doveroso confronto. Che non escluda niente e nessuno. Senza «che la nostalgia sia la chiave di lettura di tutto e senza entrare nel merito di competenze tecniche». Ma ricordando, nel bellissimo libro, che «siamo i luoghi che abbiamo attraversato, siamo la casa che abbiamo abitato, siamo la strada percorsa, la strada solcata. Siamo i posti che ci hanno ospitato. Siamo lo stadio. Siamo San Siro».