San Siro: sì a nuovo stadio, no a sviluppi immobiliari

Lo stadio Meazza a Milano

No ad ampie volumetrie commerciali e mantenimento in vita di San Siro

Il nuovo stadio di Milano si farà, ma in versione ridotta rispetto alle aspettative delle squadre Milan e Inter, che puntavano non solo ad una nuova struttura sportiva, per un investimento di oltre 600 milioni in 3 anni, ma anche a valorizzare l’area con attività commerciali e ricettive.

Il Piano comunale di governo del territorio

L'ipotesi di un grattacielo sembra quindi sfumata, visto che lo stesso sindaco Giuseppe Sala ha parlato di «rientrare nei limiti imposti dal Piano di governo del territorio appena approvato».



Le deroghe

Teoricamente la legge sugli stadi concederebbe delle deroghe, e anche lo stesso Pgt permetterebbe maglie più larghe ai volumi immobiliari se si tratta di opere ritenute necessarie per la cittadinanza. Tuttavia la giunta di Milano e il primo cittadino hanno deciso di rimanere aderenti all'indirizzo politico già dato in consiglio comunale due settimane fa, approvato dalla maggioranza dei consiglieri (ma non con ampio consenso, visto che molti erano per il no alla proposta delle società calcistiche ).