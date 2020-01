San Valentino: anche l’auto di lusso tra i regali per chi ama i motori

San Valentino non è solo fiori, cioccolatini e cene, ma è anche auto di lusso: supercar iconiche su cui viaggiare almeno una volta nella vita per provare sulla propria pelle il brivido della velocità in totale sicurezza e il lusso sfrenato che solo una vettura da sogno sa regalare. Quale migliore occasione per farlo se non col proprio partner, in occasione della festività degli innamorati? Così, la scelta del regalo di coppia perfetto per la festività vira su vere e proprie experience mozzafiato, da vivere nel comfort di una vettura d'eccezione.

Ricevere in regalo un weekend e condividere due giorni da favola, lontani dagli stress quotidiani, rimane infatti l'opzione preferita da tutti gli italiani. Ma come aggiungere quel tocco di classe in più per sorprendere la propria dolce metà e arricchire ulteriormente il viaggio? La risposta quest'anno arriva da Primerent, leader nel settore dell'auto noleggio a medio e breve termine: grazie all'offerta ideata in occasione del San Valentino, le coppie potranno concedersi un weekend on the road a bordo di un'auto che sappia accompagnarli in un viaggio da sogno verso la meta prescelta.

La proposta di Primerent consente di scegliere l'auto più adatta al weekend in programma: per due giorni al lago, Primerent propone la Porsche 992 4S, icona senza tempo dai tratti incomparabili, a 1.800 € IVA inclusa. Per un viaggio in montagna invece la società di noleggio suggerisce la Range Rover Sport Hybrid, un prodotto dal carattere deciso, in grado di garantire massime performance e sicurezza sulla neve, a 750 € IVA inclusa. L'emozione di guidare una di queste due auto è un'esperienza adrenalinica capace di far battere il cuore, quasi quanto il vero amore. Quella proposta da Primerent è un'offerta difficile da lasciarsi scappare, specie per tutti coloro che, stufi di ricorrere sempre ai soliti vecchi schemi, vogliono sorprendere il proprio partner con una proposta brillante e fuori dagli schemi.