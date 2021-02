San Valentino al cinema: i baci più belli della storia Si avvicina il giorno degli innamorati e per celebrarlo abbiamo pensato a una lista di 10 tra i baci più memorabili visti sul grande schermo di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

Con il giorno di San Valentino aumenta la voglia di “romanticismo” e niente più del cinema, con i suoi baci più famosi, sa rendere al meglio il senso della festa che unisce gli innamorati di ogni dove. Per celebrare questo giorno abbiamo selezionato una lista di 10 baci indimenticabili della storia del cinema.

Messe da parte le sempre citate (almeno in articoli come questi) pellicole romantiche contemporanee – da «Ghost» a «Pretty Woman», passando per «Le pagine della nostra vita», «Titanic» e il famoso “bacio al contrario” di «Spider-Man» abbiamo però optato su una selezione che attraversa varie epoche storiche e punta sul grande cinema d'autore:Via col vento – I baci tra Rhett Butler e Rossella O'Hara non possono essere trascurati da nessuna classifica di questo tipo, anche perché il film di Victor Fleming è il melodramma sentimentale per eccellenza, incentrato su un amore tormentato reso ancor più coinvolgente da un uso splendido e innovativo dei colori, del cielo e degli spazi chiusi, sfondo perfetto per i momenti più romantici tra i due protagonisti.

Casablanca

Casablanca – Il bacio passionale e sofferto tra Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in «Casablanca» fa il paio con quello di Clark Gable e Vivien Leigh in «Via col vento». Il film di Michael Curtiz del 1942, girato con uno splendido bianco e nero, è ancora oggi la pellicola sentimentale per eccellenza del cinema classico, un capolavoro che continuiamo a sperare si concluda in maniera diversa.

Notorious

Notorious – Quello tra Cary Grant e Ingrid Bergman è stato ricordato come il “bacio più lungo della storia del cinema”. In realtà quel volpone di Alfred Hitchcock, per poter aggirare la censura che non gliel'avrebbe permesso, ha realizzato una sequenza con diversi baci giustapposti uno dopo l'altro, ma il senso di continuità rimane fortissimo. Cary Grant, per Hitchcock, sarà ancora protagonista di tanti altri baci celebri: basti pensare al finale di «Caccia al ladro» e «Intrigo internazionale».

Da qui all'eternità

Da qui all'eternità – Forse il bacio più iconografico della storia del cinema è quello appassionatissimo tra Deborah Kerr e Burt Lancaster, sulla spiaggia, mentre le onde del mare toccano i loro corpi abbracciati. Non va dimenticato che questo ottimo lavoro di Fred Zinneman è un film drammatico sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, ma quella sequenza del bacio ci trasporta immediatamente in un'altra dimensione.