San Valentino di cioccolato, le eccellenze italiane dal Piemonte alla Sicilia Tartufi e praline speziate o ubriacate le ultimissime tendenze dei maestri del cioccolato per una occasione speciale di Federico De Cesare Viola

4' di lettura

Se c’è una cosa buona di San Valentino è che ci consente di indulgere all’acquisto e al consumo impenitente di cioccolato, potendo sempre approfittare della ricorrenza come valida scusa per fare o farsi un regalo – una tradizione che non vogliamo essere proprio noi a rompere – a prescindere dall’effettiva situazione sentimentale.

Impenitente non vuol dire però senza criterio, ché quando si parla di cacao è bene intendersi sul concetto di qualità. Ecco allora una selezione di prodotti (ed esperienze) selezionati tra alcune delle migliori cioccolaterie e pasticcerie italiane, dal Piemonte alla Sicilia, ideali per queste giornate all’insegna della passione e del romanticismo più sfrenati.

Chi è cresciuto con il mito di Willy Wonka non potrà non apprezzare la gift box creata ad hoc da La Perla di Torino per la festa degli innamorati: insieme a una confezione di tartufi di cioccolato e praline decorate a mano, infatti, si potrà vivere una giornata all’interno del laboratorio per scoprire, insieme ai maestri artigiani, i segreti della produzione e creare la propria tavoletta con la tecnica del temperaggio a mano, proprio come un autentico maître chocolatier. Prima di concludere l’esperienza assicuratevi di assaggiare anche il nuovo tartufo di cioccolato al caramello con arachide e sale di Cervia. Fate attenzione: è un contrasto che dà dipendenza.

Siamo nella regione giusta per una scorpacciata di cioccolato artigianale. Qualche altro esempio? Per l’occasione sono perfetti gli speziati di Guido Castagna: alla ricetta classica del cremino sono stati aggiunti fiori e spezie per abbinamenti esplosivi come paprika-pepe rosa o cannella-calendula. Oppure i Boeri di Bodrato, ciliegie “ubriacate” nella grappa (anche senza nocciolo) e ricoperte di cioccolato fondente, da custodire nelle loro iconiche cappelliere, perfette come cadeau. La maison di Novi Ligure propone anche i tradizionali cuori di cioccolato Millerighe nelle versioni bianco, al latte e fondente.

Mettete da parte tutto il vostro (eventuale) cinismo pure davanti alle bellissime e romantiche creazioni di Gruè, la pasticceria romana nata nel 2014 da un’idea di Marta Boccanera e Felice Venanzi che si sono ispirati, nella loro filosofia di lavoro, a maestri come Iginio Massari, Luigi Biasetto e Pierre Hermé. Dal loro laboratorio di 300 metri quadrati, in questa stagione, escono deliziosi cuori di cioccolato ma anche creazioni a forma di rosa e orsetti, rigorosamente realizzate con la migliore materia prima (del resto proprio con il termine “grue” si indica la parte più pregiata della fava di cacao). Notevoli anche i tartufi – c’è anche quello al Pisco, il tipico distillato peruviano - e le praline, in particolare la versione al rosmarino e quella ai frutti esotici.