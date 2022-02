San Valentino eco e sostenibile:dieci idee moda, design, gourmet ad alto impatto

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Una tavola da surf che protegge il mare e un paio di mocassini che raccontano una bella storia di circolarità. Il piumino biodegradabile in cinque anni (invece che in 50) e una coperta di cashmere che arriva a casa, di cui si può scegliere ogni filo, oltre al colore e al modello. Oppure una cena gourmet e a scarto zero, che sostiene progetti di adozione in tutto il mondo. Secondo una recente rilevazione di GWI sono moltissimi (il 63 per cento della popolazione digitale), gli italiani che interessati ad acquistare regali ed esperienze per festeggiare il giorno dell'amore. Assoutenti stima che, quest'anno, la spesa complessiva si aggirerà attorno ai livelli del 2021 (260 milioni di euro) e che, come l'anno scorso, per la scelta e l'acquisto sarà soprattutto online. Ecco allora dieci eco-proposte a portata di click - fra edizioni limitate d'artista, pezzi unici realizzati con tessuti deadstock, capsule speciali.

Adottare un corallo

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'ultima notizia che riguarda le barriere coralline è molto buona. Al largo di Tahiti è stata individuata, in acque profonde, una delle più grandi al mondo, incontaminata nonostante i cambiamenti climatici. Un ritrovamento che dà speranza, anche di capire meglio come conservare queste meraviglie della natura, visto che oggi la maggior parte delle barriere coralline è in sofferenza, fra acque sempre più calde, inquinamento e acidificazione del mare. Una delle tecniche più usate per aiutare a invertire la tendenza è il ripopolamento. Per contribuire, North Sails (https://www.northsails.com/) ha siglato una partnership con Coral Gardeners, un progetto lanciato nel 2017 da Titouan Bernicot per ripopolare le barriere coralline dell'isola di Moorea, in Polinesia Francese. Fino al 14 febbraio, con ogni acquisto sulle piattaforme del brand si potrà adottare un corallo, ricevere il certificato di adozione e osservarne la crescita.

Un caldo abbraccio, in preorder

Un regalo da condividere e da custodire negli anni. Le coperte di MaisonCashmere (https://maisoncashmere.it/), digital brand toscano che vende in oltre 100 Paesi del mondo, sono create solo on demand. Ogni ordine inizia il suo percorso da un semplice filo (puro cashmere, o combinato con lana e seta) e viene prodotto appositamente nel colore, nella taglia e nel modello richiesti per poi arrivare, in pochi giorni, a casa. Un progetto creativo a quattro mani che si traduce in pezzo unico.

L'essenza del Parco d'Abruzzo

Se il senso dell'olfatto è insieme macchina del tempo e teletrasporto, il maggiociondolo, le bacche di ginepro, il caprifoglio, la ginestra odorosa, il mirtillo selvatico e la rarissima orchidea spontanea Scarpetta di Venere, la nota al cuore dell'omonima fragranza di Parco1923 (https://www.parco1923.com/), ci fanno risvegliare nel cuore della storica riserva naturale del Parco d'Abruzzo, Patrimonio Mondiale dell'Unesco dal 2017. Regalare una eau de parfum o un profumatore per l'ambiente del brand, che affonda le sue radici nelle piante che crescono nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è un gesto che vale doppio. Si riceve, elegantemente imbottigliata, l'atmosfera magica di una passeggiata tra foreste e faggete e, con ogni acquisto, si contribuisce a difendere e conservare questo patrimonio di biodiversità.

Un pezzo (di design) di Venezia

Quanti è bello conoscere la storia di ciò che si regala? Poter raccontare alla persona che lo riceve non solo perché lo si è scelto, ma come è nato, dove, con che materiali, è un ulteriore gesto d'amore. Gli oggetti di Pieces of Venice (https://piecesofvenice.com/), tutti realizzati con legno ricavato da pezzi dismessi rinvenuti nella laguna, declinano la territorialità in cura dell'ambiente e tutela dei mestieri della città. Con l'estro e l'abilità manuale che la contraddistingue da secoli, ecco allora il ventaglio, ridisegnato e tecnologicamente innovato per sparire quando non serve, attraverso la pala resa flessibile e arrotolabile. Oppure il calzascarpe, un oggetto della tradizione rivisitato in chiave moderna che, con la sua base, diventa una piccola scultura funzionale. E le tovagliette, dedicate ai ponti del Canal Grande, tagliate a laser ognuna con una forma diversa di ponte (della Costituzione, degli Scalzi, di Rialto e dell'Accademia), per ottenere un portatovagliolo incorporato. Per ogni prodotto venduto, viene donata una percentuale all'associazione no profit Masegni e Nizioleti, un gruppo di volontari che dedica il proprio tempo libero alla salvaguardia del decoro di Venezia organizzando giornate di pulizia in città.