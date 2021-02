San Valentino gourmet: bottiglie personalizzate, luxury box e cooking class Cene o colazioni stellate da godersi a domicilio in sicurezza o da inviare a chi non si può raggiungere. Regali delivery da prenotare per il 14 febbraio. di Redazione

La proposta per San Valentino 2021 di Emporio Armani Ristorante Milano.

Cene o colazioni stellate da godersi a domicilio in sicurezza o da inviare a chi non si può raggiungere. Regali delivery da prenotare per il 14 febbraio.

In un anno che si temeva catastrofico per l'editoria - chiusosi meglio del previsto, con un + 2,4 per cento rispetto al 2019 secondo il rapporto dell'Associazione Italiana Editori – uno dei casi editoriali italiani e non solo è stato Finché il caffè è caldo, il romanzo d'esordio dello scrittore giapponese Toshikazu Kawaguchi edito da Garzanti. Un bestseller arrivato alla 19esima edizione, con oltre 100mila copie vendute nel nostro Paese, a cui si accompagna dal 14 gennaio il sequel Basta un caffè per essere felici, che già compare nelle classifiche dei libri più acquistati. Il successo di entrambi s'inserisce nel contesto crescente di proposte editoriali, televisive, culturali che spingono a cercare la serenità e la bellezza nei dettagli, nei piccoli lussi quotidiani, nei gesti pensati per noi stessi e per chi ci sta vicino. Ecco allora che la festa di San Valentino può essere riletta quest'anno in un simile contesto: dedicare e dedicarsi un'attenzione particolare, un momento di felicità da condividere in coppia, tra amici, in famiglia. Vicini o lontani, uniti da un pensiero gourmet che arriva a casa. Del resto, Elsa Morante diceva che la frase d'amore più vera, l'unica è: “hai mangiato?”. E mai come nell'ultimo anno è stata vissuta e compresa in tutte le su sfumature.

A tavola con Armani

La piattaforma, attiva su Milano, Roma, Torino, Bologna e Londra, ha tantissime proposte non solo legate al mondo del cibo. Ma è su questo che si concentrano le iniziative e le collaborazioni più interessanti. Come la box San Valentino dell'Emporio Armani Ristorante Milano (https://cosaporto.it/prodotto/box-la-gastronomia-di-san-valentino-per-2-persone-con-senza-vino/) , che propone un menu dedicato, disponibile per delivery dal 12 al 14, oppure al ristorante a pranzo il 14. Al centro il pesce, interpretato a tutto tondo attraverso accostamenti di sapori e profumi studiati dall'executive chef Ferdinando Palomba. Ma è possibile ordinare anche solo il dessert: il cuore al tè nero e zenzero, arance, croccante di riso soffiato e cioccolato Abinao 85%, magari combinato con una creazione Armani/Fiori o con la cocktail box, che contiene signature drinks già pronti da gustare in formato monodose.

Il suggerimento di Aimo e Nadia per San Valentino 2021.

Il sushi floreale di Aimo e Nadia

Sempre su Milano, il duo bistellato di Vòce Aimo e Nadia (Alessandro Negrini e Fabio Pisani), ha ideato un menu (https://cosaporto.it/prodotto/menu-di-san-valentino-per-due-persone-con-senza-fiori/) che ruota attorno al pesce, da ultimare a casa seguendo le istruzioni allegate, e completato dal centrotavola di sushi floreale con rose inglesi by Maryflor. Per un delivery inaspettato, è da tenere in considerazione anche la proposta di colazione dolce e salata pensata dagli chef, componibile a piacimento sul sito.