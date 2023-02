San Valentino, per la festa degli innamorati regali classici con un twist in più

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un grande cuore di rose rosse fresche, 80 per l'esattezza, un volume compatto, a tutto tondo. Per raccontare San Valentino si può partire dal più classico dei regali. C'è certamente la rosa rossa, ma il lessico floreale è ricco, e allora, investigando i significati, si può scegliere il tulipano – che, si dice, simboleggi l'amore perfetto – o un'orchidea rosa, che è un messaggio di futuro: rafforza il legame tra chi la offre e chi la riceve. Oltre alla simbologia anche la composizione può variare: dal classico bouquet alle composizioni ornamentali, alle varianti sostenibili, dry e per sempre.

La triade più scontata per la festa degli innamorati prevede fiori-gioielli-cioccolato. L'originalità sta nel come declinarla. Fra i brand che propongono collezioni ad hoc, pensate per celebrare il 14 febbraio, accanto ai pezzi storici ed evergreen, i richiami ai sentimenti ricalcano i codici del cuore e del rosso, fra twist giocosi e momenti gourmand pensati per essere condivisi in coppia. Ecco allora cuori-pendenti e cuori-dessert. Il rosso si appropria di cioccolatini con note di peperoncino, riveste con ironia orecchini e ciondoli preziosi. Tante le varianti, e qualche colpo di scena. Per esempio, la spilla-Bassotto di San Valentino di Van Cleef & Arpels, perché sono molti i legami importanti da celebrare!