Sana Restart, il Salone del bio riparte tra stand e marketplace online La trentaduesima edizione si terrà dal 9 all’11 ottobre 2020 a Bologna Fiere. Spazio alla cosmetica green che ha superato lo scorso anno 1,1 miliardi di euro di Ilaria Vesentini

La trentaduesima edizione si terrà dal 9 all’11 ottobre 2020 a Bologna Fiere. Spazio alla cosmetica green che ha superato lo scorso anno 1,1 miliardi di euro

2' di lettura

BolognaFiere si prepara a ripartire in autunno, dopo il lungo lockdown per l'emergenza Covid, e lo fa con una versione ibrida dello storico salone del biologico Sana che tiene insieme sicurezza, salute, ambiente e sostenibilità. Sana versione “Restart” – così è stata battezzata la trentaduesima edizione che si terrà dal 9 all'11 ottobre 2020 – occuperà tre padiglioni del quartiere Michelino (30, 31 e 32) su 50mila metri quadrati che ospiteranno la versione tradizionale della fiera internazionale del biologico con espositori e visitatori in presenza.

In parallelo saranno valorizzati i marketplace Amazon e Alibaba: i colossi dell'e-commerce dei due estremi del globo saranno presenti a Bologna per sostenere le aziende del bio che intendono proporre i loro prodotti su scala internazionale, anche in virtù della partnership siglata a inizio anno da Ice Agenzia e il big di Seattle.

«Sana Restart sarà la prima manifestazione del secondo semestre 2020, fondamentale per il rilancio dell'economia in piena sicurezza per espositori e visitatori. Sarà in presenza ma i convegni, forzatamente a numero chiuso, saranno anche online per chi non ci sarà dal vivo. Siamo il primo quartiere fieristico certificato 18001 sulla sicurezza – afferma Antonio Bruzzone, dg di BolognaFiere - a testimonianza dell'attenzione della società alle tematiche legate alla sostenibilità e alla qualità della vita. Riprendere l'attività con operatori che sviluppano le loro attività in chiave ambientale, stimolerà importanti riflessioni anche su futuri modelli di business con i quali dovremo confrontarci».

Il primo giorno di Sana, venerdì 9 ottobre, inaugurerà anche la seconda edizione di “Rivoluzione Bio”, gli Stati generali del biologico, il segmento più dinamico del mercato del food, «cresciuto del 6,9% anche in questo anno di pandemia con un +12,5% nelle catene discount», sottolinea Roberto Zanoni, presidente Assobio. L'Italia è, oggi, il leader europeo per il biologico con oltre 68mila agricoltori e più di 10mila imprese di trasformazione che sono fra i migliori testimonial dell'eccellenza agroalimentare del nostro Paese e del suo patrimonio di tipicità enogastronomiche. Il business al consumo ha raggiunto i 4,9 miliardi di euro.

Sabato 10 ottobre protagonista di Sana sarà invece la cosmetica, settore chiave non solo del made in Italy («la nostra industria produce 11 miliardi di euro di fatturato, con la filiera di sale a 33 miliardi», ricorda il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti) ma anche del “sistema bio”: la cosmetica green, erboristica e di derivazione naturale ha superato lo scorso anno 1,1 miliardi di euro in valore e il Covid ha impresso un'ulteriore accelerazione anche in questo segmento.