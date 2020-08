Sanatoria colf, possibili anche più domande di emersione

Le modalità

Ogni datore di lavoro deve avviare, autonomamente, la domanda, indicando nel modello EM dom il fatto che i datori di lavoro sono più di uno e il contributo forfettario di 500 euro, dovuto per la procedura di regolarizzazione, sarà ripartito tra i soggetti che assumono e versato sempre con modello F24.

È possibile avviare la procedura di emersione anche per un soggetto già titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello unico per l’immigrazione consegnerà al lavoratore un’informativa sulla possibilità di mantenere aperta o cessare la procedura di richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nel primo caso, il lavoratore potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura “R”, valido esclusivamente per il territorio nazionale.

Possibili contratti part time

La circolare ribadisce, inoltre, che nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona è possibile regolarizzare rapporti di lavoro part-time, purché, con la retribuzione prevista dal Ccnl e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, mentre per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno cinque giornate.

La circolare, infine, chiarisce, nell’ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile il quale consente di svolgere attività lavorativa, che se il lavoratore ha già in essere un regolare rapporto di lavoro part-time, potrà essere inviata la domanda di emersione per un altro contratto part-time.