Sanatoria domestici, via d’accesso per lavorare in altri settori

Gli uomini rappresentavano l’11%, mentre sono il 55% dei beneficiari della “sanatoria”. Le badanti, in genere la metà dei lavoratori del settore, tra le emersioni raggiungono solo il 34%. Infine, solo l’11% aveva meno di 40 anni; ma tra i lavoratori che hanno fruito della sanatoria si arriva al 59%. A Nord Est la tendenza si accentua. In Trentino Alto Adige, ad esempio, sono 1.331 gli addetti che hanno regolarizzato la loro posizione, ma solo il 18% è occupato come badante e solo il 28% è donna. La stragrande maggioranza, ovvero il 69,9%, ha meno di 40 anni.

In Veneto, sono 9.912 gli stranieri, che hanno approfittato della sanatoria, stando alle elaborazioni finora disponibili e anche in questo caso i badanti sono una piccola parte, ovvero il 18,9%; le donne sono il 32,5%; la platea di under 40 si attesta al 64,9%. In Friuli Venezia Giulia, infine, la situazione più equilibrata con 1.254 lavoratori emersi, il 33,6% badanti; il 48% donne; il 55% sotto i 40 anni.

La “sanatoria” – è la tesi del Rapporto Domina – si è rivelata funzionale alla regolarizzazione non solo dei domestici. Non è un caso che i lavoratori giovani, con meno di 40 anni, siano stati regolarizzati in maggioranza al Nord, con i picchi del Trentino Alto Adige, della Liguria (67%), di Lombardia e Veneto, entrambe intorno al 65%. Molti hanno già cambiato impiego come certifica la percentuale di regolarizzati che nel 2021 hanno almeno una dichiarazione contributiva “Uniemens”, pari al 9,2% dei lavoratori usciti dal “nero”. Anche in questo caso si registrano forti differenze regionali, infatti nel Nord Est la percentuale sale al 16,2%, in particolare in Trentino Alto Adige, al 28,5%, mentre nel Sud si abbassa al 4,5%.

«Sono circa 120mila le famiglie datori di lavoro che hanno approfittato della sanatoria. Evidente l’importanza delle emersioni per la legalità, la sicurezza e i diritti di lavoratori e famiglie. È innegabile tuttavia anche il beneficio per lo Stato, in termini di nuovo gettito fiscale e contributivo», ha commentato Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina.