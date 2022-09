Sanatoria R&S: importi blindati se ci sono atti di recupero o Pvc

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli ultimi giorni prima della scadenza per l’invio sono utili per mettere a punto i dettagli della domanda di riversamento volontario del credito d’imposta ricerca e sviluppo, per i periodi dal 2015 al 2019 (articolo 3, Dl 145/2013). A maggior ragione ora che il decreto Aiuti ter – varato venerdì scorso dal Cdm e non ancora in Gazzetta Ufficiale – sposterà dal 30 settembre al 31 ottobre il termine.

La compilazione del modello, oltre a rappresentare la via d’accesso alla procedura, appare fondamentale anche perché il contribuente non solo deve indicare la causa (tra quelle previste dalla norma) per cui procede al riversamento, ma deve anche rendere una dichiarazione analitica con le motivazioni che hanno indotto al ricalcolo. La procedura, dunque, appare molto più simile a un ravvedimento operoso (senza sanzioni e interessi) piuttosto che a una sanatoria.

Sezioni e cause di riversamento

L’istanza si suddivide, essenzialmente, in tre grandi macrosezioni: il frontespizio, dove indicare i dati del soggetto che procede al riversamento e i periodi d’imposta per cui si intende fruire della definizione; le sezioni da I a V dove esplicitare, per ogni singolo periodo, i dati per il ricalcolo del credito d’imposta; la sezione VI in cui riepilogare gli importi da versare per annualità, nonchè la possibilità di poterli rateizzare o meno.

Le sezioni dalla prima alla quinta sono identiche e rappresentano la parte centrale della domanda. In particolare, nel primo riquadro occorre selezionare una o più cause (tra quelle previste) che consentono il riversamento:

- mancanza in tutto o in parte dei presupposti per qualificare le attività di R&S, seppur realmente svolte, in base ai requisiti di ammissibilità;