Sanchez si gioca tutto ma sarà la Catalogna a decidere le elezioni

Ma Podemos per sostenere il governo vuole farne parte, con propri ministri. E in ogni caso, prima di tutto, prima delle scelte politiche – come ha spiegato lo stesso Sanchez - «gli spagnoli devono andare a votare per dare un governo alla Spagna» e sbloccare la politica nazionale.

Catalogna decisiva nel voto nazionale

Tutti i leader dei grandi partiti nazionali sono passati da Barcellona negli ultimi giorni di campagna. A determinare le scelte degli spagnoli potrebbe davvero essere la Catalogna, la questione che più divide i partiti e gli elettori. Nella regione la presenza delle forze dell’ordine è stata intensificata per prevenire eventuali disrdini domenica. «Sanchez ha fatto male i calcoli quando ha deciso di sfidare tutti con un voto anticipato.

Poi ha perso il controllo dell’agenda della campagna, perché la sentenza contro i leader catalani lo ha messo in un vicolo senza uscita e ha favorito le posizioni delle destra unionista», sottolinea Oriol Bartomeus, politologo dell’Università autonoma di Barcellona. «Dall’altra parte della crisi, in Catalogna – dice Bartomeus – i secessionisti hanno perso il loro orizzonte strategico, non sanno come e dove andare. Per questo la crisi sembra non avere soluzioni». A complicare ulteriormente le cose c’è anche la divisione interna al fronte indipendentista: JxCat con il leader Carles Puigdemont in esilio in Belgio ribadisce la linea dura verso la secessione, mentre la Sinistra repubblicana catalana, con il leader Oriol Junqueras in carcere, potrebbe scegliere di trattare con il governo di Madrid

I rischi per l’economia spagnola e catalana

La Banca di Spagna ha avvertito sui rischi dell’incertezza politica spagnola e della crisi in Catalogna: «Non si può escludere – ha fatto sapere l’istituto centrale spagnolo - che la persistenza dell’incertezza sugli sviluppi futuri delle politiche economiche e i recenti eventi in Catalogna possano aver un impatto negativo sull’attività economica».



Mentre la Camera di Commercio di Barcellona ha appena tagliato le stime di crescita dell’economia catalana, che da sola vale un quinto del prodotto interno spagnolo: a causa della difficile congiuntura internazionale e della situazione interna, il Pil della regione dovrebbe crescere dell’1,9% nel 2019 e dell’1,7% nel 2020, quattro decimi in meno di quanto previsto pochi mesi fa. Ma comunque in linea con il rallentamento del Pil spagnolo.