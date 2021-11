Decarbonizzazione, digitalizzazione ed elettrificazione: le parole d’ordine di Enel

Immagino soprattutto burocratiche. O c’entriamo anche noi cittadini?

«Abbiamo bisogno di una transizione burocratica, senza la quale non ci può essere una transizione ecologica. E’ fondamentale una riduzione drastica dei tempi delle autorizzazioni, abbiamo la necessità – in accordo con gli obiettivi del green new deal - di sviluppare 8 gigawatt di rinnovabili all’anno, cito il ministro Cingolani, mentre di fatto all’anno ne sviluppiamo solo 0,8; si tratta di un ordine di grandezza decisamente inferiore che dimostra quanto la semplificazione e l’accelerazione dei processi autorizzativi siano fondamentali. Abbiamo bisogno di tempi certi per la realizzazione degli impianti, senza i quali lo sviluppo che auspichiamo non è possibile.

Quindi salviamo i comuni cittadini?

«Il tema culturale è altrettanto importante perché bisogna spiegare in che cosa si traduce l’elettrificazione per noi consumatori finali: gli interventi di efficienza energetica in ambito domestico generano una riduzione dei consumi e conseguentemente un abbassamento dei costi per il consumatore. Pensando alle abitazioni private immagino un’elettrificazione attraverso, per esempio, l’installazione di pompe di calore che ci consentono di migliorare il confort abitativo, ridurre le emissioni di CO2 e risparmiare.

Elettrificazione, insomma, non significa solo trasporti…