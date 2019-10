Sanders in ospedale per problemi al cuore: stop alla campagna presidenziale Bernie Sanders è stato ricoverato per un'occlusione a un'arteria e la sua campagna è stata sospesa. Al senatore sono stati inseriti con successo due stent. Lo ha annunciato la stessa campagna dell'aspirante candidato democratico alla presidenza

Bernie Sanders

1' di lettura

Bernie Sanders è stato ricoverato per un'occlusione a un'arteria e la sua campagna è stata sospesa. Al senatore sono stati inseriti con successo due stent. Lo ha annunciato la stessa campagna dell'aspirante candidato democratico alla presidenza.

Secondo una dichiarazione di Jeff Weaver, consigliere di Sanders, il senatore ha avvertito un fastidio al petto durante un evento elettorale a Las Vegas. Dopo una visita medica e alcune analisi è stata scoperta un'occlusione a un'arteria. «Gli sono stati messi due stent - ha detto il consigliere - l'intervento è stato eseguito con successo e il senatore Sanders parla ed è di buon umore». Weaver ha aggiunto che Sanders, 78 anni, si riposerà nei prossimi giorni e che tutti gli aventi e le apparizioni in programma sono cancellati.



Abc News ha scritto che prima di essere ricoverato Sanders aveva in programma di partecipate ad un forum sulle armi. La sua ultima apparizione è stata in Nevada. Se eletto, Sanders sarebbe il presidente più anziano in carica. Da quando ha lanciato la sua prima campagna elettorale per le presidenziali nel 2015, Sanders è stato molto attivo, con una fitta agenda di comizi e interventi in tutti gli Stati Uniti.