Sandri, country head Italia di BlackRock: «Stress test riuscito senza sacrificare i rendimenti»

Ciò spiega l’aumento della raccolta per i fondi sostenibili del 41% nei primi tre mesi dell’anno nel mondo?

La crisi Covid-19 sta dimostrando che chi adotta le strategie sostenibili non deve scendere a compromessi con i rendimenti. Era stato ipotizzato in via teorica da numerosi studi e ora vi è anche un’evidenza empirica.

La lettera di Larry Fink, numero 1 di BlackRock, è ormai un punto di riferimento per la sostenibilità. Non sono mancate le critiche da parte di associazioni ed Ong tra quanto dichiarato e quanto realizzato. A 100 giorni dalla lettera, cosa avete portato a regime?

L’obiettivo che ci siamo posti era che tutti i nostri portafogli attivi fossero completamente integrati in Esg entro fine anno. Questo processo è stato completato per il 70%. Entro fine 2020, il 100% dei nostri portafogli attivi gestirà l’esposizione ai rischi Esg e documenterà come queste considerazioni vengono utilizzate nelle decisioni di investimento. Inoltre entro il 2021 raddoppieremo gli Etf Esg portandoli a 150.

Venivate però criticati sulla trasparenza e sui voti in assemblea.