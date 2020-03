Sandro Munari, gli 80 anni del campione che ha cambiato la storia dei rally

Possiamo imparare il senso vero del lavoro di squadra, come hai saputo dimostrare quando Ferrari ti ha chiesto di partecipare al Mondiale prototipi. E tu, che non lasciavi mai il volante, hai saputo condividerlo con altri piloti in una gara a staffetta alla quale non eri abituato. Anche in quel caso la conclusione è stata una vittoria. Schiacciante.

Possiamo imparare ad avere fantasia, come hai fatto pensando alla creazione del Motorshow visitando insieme a Clay Regazzoni una mostra di auto in Svizzera. Guardare avanti, sempre, per migliorare e migliorarci.

Possiamo imparare a essere tenaci, a lavorare duro, ad accumulare conoscenza e competenza per poi mettere il tutto al servizio degli altri: la Lamborghini Diablo SV, senza di te, probabilmente avrebbe problemi di surriscaldamento dei freni ancora oggi.

Possiamo imparare a non scendere a compromessi, come hai sempre fatto anche quando sarebbe stato più comodo cedere e chinare il capo. Un passo indietro, invece che uno avanti, e meno problemi. Impossibile, per un Drago. E impossibile per Sandro, che ha sempre considerato il grigio quella sfumatura inutile tra il bianco e il nero.

Possiamo imparare a non sentirci vecchi, perché quando sei davvero capace di fare una cosa non perdi il “tocco magico”: lo hanno capito alla Trento - Bondone del 1996, quasi vent’anni dopo il tuo ritiro dalle corse. Una cronoscalata che hai affrontato, per divertimento, ma soprattutto perché eri curioso di provare una macchina che non avevi mai guidato: la Ford Escort Cosworth che per di più, guarda caso, portava i colori del Jolly Club con cui avevi esordito più di trent’anni prima. I molti campioni “in servizio” alla partenza avranno pensato dove volevi andare, a 56 anni suonati. Al traguardo ti hanno trovato nell’unico posto possibile: davanti a tutti.