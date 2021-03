Sandro Munari, il fuoriclasse che ha cambiato la storia dei rally

Sandro ha corso quando le gomme erano dette chiodate perché i chiodi ce li piantavano per davvero. Quando neve, tempesta, buio e nebbia non fermavano le gare. Quando la sfida all’impossibile era il pane quotidiano e per avere notizie su quello che stava accadendo in gara stavi, se andava bene, con l’orecchio incollato alla radio di casa.

In questi tempi ancora eroici, a cavallo tra gli anni 60 e 70, Sandro ha scoperto per primo l’importanza dell’alimentazione, passando dai panini al prosciutto del trionfale Montecarlo del 1972 a una dieta equilibrata e studiata appositamente per ottenere il massimo dal proprio fisico. Oggi è la norma, allora un’intuizione che tutti avrebbero seguito nel tempo.

Sandro ha capito per primo che il pilota non doveva essere solo pilota, ma doveva conoscere il mezzo meccanico che portava in gara: capirne pregi e difetti, suggerire modifiche e correzioni, essere il più attento dei collaudatori per portare la macchina vicina alla perfezione. Ha capito l’importanza della squadra, dei compagni. Consapevole che da soli, prima o poi, per quanto si possa essere forti qualcosa non funziona come dovrebbe.

Ha vinto tanto, tantissimo: il Montecarlo, il rally più famoso del mondo, è stato come il giardino di casa sua. Andava a farci un giro, e tornava con la coppa del vincitore. Ma quanta fatica, preparazione, impegno, studio e allenamento, dietro quel giretto. Sembrava facile, visto da fuori, perchè il Drago ti aveva abituato a cose straordinarie: ma nulla era facile, nulla accadeva per caso.

È stato il primo campione del mondo rally, anche se l’albo d’oro recita “Coppa Fia piloti” perché il mondiale vero e proprio sarebbe stato introdotto l’anno dopo, quello del suo ritiro. Avessero deciso di assegnarlo prima ne avrebbe fatto collezione. Ma in fondo poco importa, perché nel cuore dei tifosi, dei suo compagni, dei suoi colleghi, Sandro è Sandro: campione dei campioni. Ovunque gli abbiamo messo in mano un volante è arrivato alla vittoria: rally, pista, strada, prototipi (un mondiale con la Ferrari, tanto per gradire...).