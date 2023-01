SandStorm il robot che pulisce i pannelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

SandStorm, il robot che ottimizza la produzione energetica nei grandi impianti fotovoltaici.

Il robot è stato creato da Reiwa Engine azienda innovativa con sede a Vittoria (in provincia di Ragusa. SandStorm nasce per fornire una soluzione a un problema semplice ma nello stesso tempo complesso: la pulizia manuale dei pannelli fotovoltaici, che oggi viene eseguita da operatori 2-4 volte l’anno con acqua osmotizzata, con un processo continuo senza liquidi. Una delle cause più comuni della diminuzione di efficacia dei pannelli fotovoltaici nel tempo, infatti, è lo strato di sporcizia che vi si deposita sopra: polvere, inquinamento atmosferico e deiezioni degli uccelli possono ridurre nel tempo l’efficienza degli impianti fino al 35 per cento. SandStorm, spiegano dall’azienda, è in grado di pulire superfici per le strutture tracker in pendenza fino a 12 gradi, saltando da una fila di pannelli all’altra e garantendo efficacia anche su superfici con dislivelli accentuati. «È un piccolo capolavoro di ingegneria informatica e meccanica - spiegano il Ceo e il Cto di Reiwa, Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti –, grazie ai principi dell’intelligenza artificiale, riesce a superare tutti i limiti dei suoi competitor. Abbiamo curato ogni minimo dettaglio, compresi il design, la maneggevolezza, la manutenzione, la facilità di trasporto e di stoccaggio».

La sperimentazione è nata dalla Challenge for Sicilia lanciata a giugno del 2021 da A2A e vinta da Reiwa: e proprio A2A sta portando avanti la sperimentazione nei suoi impianti in Lazio e Sardegna. Attualmente la sperimentazione coinvolge una piccola porzione di impianti per testare l’efficacia del nuovo metodo a secco, automatico e quotidiano. La sfida è arrivare a ingegnerizzare un processo continuo di pulitura, che si autoalimenti grazie all’energia prodotta dai pannelli solari e non richieda interventi di operatori.

Gli attuali modelli di SandStorm riescono a coprire in autonomia lunghe file di pannelli, ma tra le implementazioni in fase di sviluppo c’è anche quella di una stazione mobile per ricaricare e spostare il robot da una fila all'altra, laddove la distanza è superiore a un metro e dislivelli maggiori di 10 centimetri. Il traguardo finale dovrebbe essere un robot multiscopo che oltre alla pulizia si occuperà della videosorveglianza e delle ispezioni strutturali, completando la filiera di automatizzazione dei processi di manutenzione preventiva e predittiva, per aumentare sempre più la sicurezza e l’efficienza degli impianti fotovoltaici. Il progetto di costruire un vero e proprio polo di innovazione in provincia di Ragusa è già in cantiere. «Crediamo che il nostro territorio possa essere un attrattore per i talenti – conferma il Ceo Salerno –. La mission di Reiwa è fare innovazione e valorizzare le competenze che esistono sul territorio o acquisirne di nuove».