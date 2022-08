Sandy addio, è morta Olivia Newton-John

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Capelli ricci e biondi, fuseuax neri e maglietta aderente, e iI suo «You're the one that I want» - cantato e danzato con candida voluttuosa ironia in un celebre duetto con John Travolta - ha segnato un’intera generazione di danzatori e non solo. Perché la sua ingenua Sandy era e resterà un’icona per tutti gli amanti dei musical. Olivia Newton-John, che la interpretò in “Grease” (Brillantina) nel 1978, è morta all’età di 73 anni.

“Phisical”

Attrice, ballerina, cantante, tra i suoi maggiori successi ricordiamo il singolo “Phisical” e l’album omonimo dal successo planetario, la Newton-John era nata a Cambrige in Gran Bretagna, ma dall’età di cinque anni la sua famiglia si era trasferita in Australia.

Loading...

Da tempo era malata di cancro. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal marito che ha precisato come l’artista sia deceduta “serenamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”.