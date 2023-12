Sanfelice 1893 Banca Popolare, il primo istituto di credito con un caveau del vino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sanfelice 1893 Banca Popolare sarà il primo istituto di credito in Italia ad avere una “banca del vino”, con un caveau dedicato sotterraneo dove custodire le bottiglie più pregiate dei clienti, a temperatura e umidità controllate, a partire dal Lambrusco, il nettare dell’Emilia. «C’è la Banca del vino di Pollenzo, ma non è bancaria, noi invece ci lanciamo in questa iniziativa con lo stesso spirito con cui siamo nati 130 anni fa: essere vicini ai nostri concittadini e proteggere il loro patrimonio, sia esso denaro o un bene prezioso, valorizzando nel contempo le ricchezze architettoniche dell’istituto», spiega Vittorio Belloi, direttore generale della “banca piccola, ma forte”, come recita il claim di Sanfelice 1893, nata e radicata tra le comunità lungo il Panaro, nel Modenese, ma arrivata con le sue filiali fino a Mantova e Bologna, un territorio di grandi eccellenze agroalimentari. Come conferma il 5,3% degli impieghi (1,1 miliardi di euro nel 2022) all’agricoltura e un altro 5,6% all’industria alimentare. E come testimonia l’altro caveau ricavato otto anni fa tra le magnifiche fondamenta del Palazzo dell’ex Monte di pietà, adiacente alla sede centrale della banca e di sua proprietà dagli anni Settanta: quello del salame di San Felice.

Un insaccato di nicchia, prodotto esclusivamente nei nove Comuni della Bassa Modenese, con carni di maiale allevate in loco, pepate, salate, bagnate con Lambrusco e stagionate dai 30 ai 120 giorni, secondo un rigido disciplinare stabilito dalla Camera di commercio di Modena, custodito proprio nei sotterranei dell’omonima banca. Il caveau dei vini è in fase di ultimazione a fianco di quello dei salami, dove c’è la cassetta di sicurezza che custodisce simbolicamente il disciplinare, ma dove non si conservano salumi se non per occasioni speciali, dato che gli spazi sotterranei - con i soffitti a volta ricavati nelle fondazioni del Palazzo del Monte di pietà del 1774 - sono un luogo suggestivo ed evocativo dove ospitare eventi. «La cantina non è ancora finita, ci sono già le celle di sicurezza in ambiente controllato con doppia chiave, ma manca il cancello in ferro battuto che separi la camera – racconta il direttore generale –. Puntiamo a inaugurarla entro dicembre, per chiudere in grande stile le celebrazioni per il nostro 130° compleanno».

Qui i clienti potranno depositare le loro collezioni di bottiglie più costose, quelle che tenute in casa non fanno dormire sonni tranquilli. «Abbiamo convocato tutti i lambruscai del territorio, vogliamo far diventare la banca dei vini la bandiera dei nostri tre Lambruschi Dop, Sorbara, Grasparossa e Salamino di Santa Croce e trasformare questo secondo caveau in una vetrina d’eccellenza del nostro territorio. Partiremo con una dozzina di collezionisti e pensiamo a qualche investimento diretto in vini anche della banca», anticipa Belloi, che ha promosso il recupero dei sotterranei in occasione dei lavori di ristrutturazione seguiti al terremoto del 2012. Sisma che non ha in realtà provocato danni seri al palazzo, a parte qualche crepa nella giunzione con l’oratorio, ma è stata l’occasione per ripulire e riscoprire i sotterranei sotto il portico e gli splendidi basamenti delle colonne.