Sangiuliano: dal 1 luglio si paga l’ingresso al Pantheon (romani esclusi). Il 16 luglio parte treno diretto Roma-Pompei

«Dal 1 luglio si paga il biglietto per l’ingresso al Pantheon, che è il sito museale più visitato in Italia». Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite di Bruno Vespa al Forum in Masseria. «Con il ricavato dei biglietti riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri e ad affrontare lavori di ristrutturazione e di rigenerazione del monumento, allestendo anche la parte retrostante come museo», ha spiegato il ministro, rivendicando il suo impegno per ritoccare all’insù, più in generale, i biglietti dei musei: «C’è un motivo etico: una cosa, se vale, deve essere pagata»

Accordo Mic-Vicariato, biglietto per il Pantheon 5 euro

Lo scorso 16 marzo è stato sottoscritto un accordo tra il MiC, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Musei e dal Direttore della Direzione Musei statali città di Roma, e il Capitolo della basilica di Santa Maria ad Martyres, meglio conosciuta come Pantheon. Il biglietto di ingresso sarà di 5 euro. Il 70 % del ricavato andrà al Ministero della Cultura, il 30 % alla diocesi di Roma. L’accesso ai fedeli per la partecipazione alle attività religiose e di culto sara’ totalmente libero.

Per biglietto al Pantheon esclusi i romani

Il biglietto lo pagheranno sostanzialmente i turisti: i cittadini romani verranno infatti esentati, così come molte delle categorie che gia’ lo sono: i minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche, mentre i ragazzi fino a 25 anni pagheranno appena 2 euro.

Sanhoiliano: non possiamo svendere musei, ma renderli efficienti

«Non possiamo svendere i nostri musei, ma certamente li dobbiamo rendere efficienti, aumentarne la qualità e lo stiamo già facendo». Lo ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al suo intervento al Forum in masseria, citando come esempio l’ascensore appena inaugurato al Colosseo per salire al terzo ordine. Nel suo programma di legislatura, il ministro ha citato l’impegno «per il raddoppio di tre musei iconici: la Pinacoteca di Brera, che avrà un altro grande spazio per il ’900 a Palazzo Citterio; il Mann di Napoli, che troverà uno spazio espositivo per le collezioni custodite nei depositi al Real Albergo dei Poveri; gli Uffizi, con altri due poli a Careggi e Montelupo.

Il 16 luglio parte treno diretto Roma-Pompei

Il ministro ha annunciato anche che «il 16 luglio parte il treno Roma-Pompei, realizzato con le Ferrovie dello Stato: porterà i visitatori direttamente alla stazione ma anche agli scavi di Pompei. All’interno si potrà vede+re anche un video che introduce alla storia di Pompei e ai grandi scavi iniziati con i Borbone e si potrà acquistare il biglietto di accesso agli scavi»